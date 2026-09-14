Allanaron la casa de L-Gante por una denuncia de amenazas con armas de fuego

La Policía Bonaerense realizó tres procedimientos en el marco de una investigación que también involucra a personas del entorno familiar del cantante. La denuncia fue presentada por una mujer que alquilaba un inmueble.

La Policía Bonaerense realizó este lunes tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas agravadas con armas de fuego que involucra a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar, según confirmaron fuentes policiales. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y tienen como objetivos dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. De acuerdo con su presentación, el conflicto comenzó cuando fue interceptada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. Según el relato de la denunciante, el hombre la habría amenazado y le habría exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía al cantante.

Qué denunció la mujer El conflicto habría continuado días después, cuando, siempre según la denuncia, el propio Valenzuela se presentó en el lugar acompañado por un grupo de personas. La mujer aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza en la propiedad e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban allí para exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

Elián Valenzuela, más conocido como "L-Gante" Instagram Lgantekeloke. A partir de la denuncia, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona. Esas medidas permitieron, según fuentes de la investigación, reconstruir el recorrido de los vehículos que habrían sido utilizados durante el episodio e identificar domicilios vinculados con las personas señaladas.

La causa está a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, que aguarda los resultados de los operativos para determinar las próximas medidas procesales respecto de las personas investigadas. Hasta el momento, no se informó oficialmente si durante los allanamientos fueron secuestradas armas u otros elementos considerados de interés para la investigación.