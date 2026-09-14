Conmoción en San Juan: la cronología del femicidio de la aspirante a gendarme y la carta de su novio

La localidad sanjuanina de Barreal quedó conmocionada por el crimen de Camila Agustina Vechiarello , una joven de 26 años oriunda de Rosario que había llegado a la provincia para formarse como aspirante a Gendarmería Nacional . Su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, quedó detenido como principal sospechoso.

La reconstrucción realizada por los investigadores indica que Camila y Riveros regresaron al departamento que ocupaban en Barreal alrededor de las 23 del sábado 12 de septiembre. Ambos se habían instalado en la localidad para realizar la formación necesaria con el objetivo de ingresar a Gendarmería Nacional.

El dato que permitió precisar lo ocurrido durante la madrugada surgió del testimonio de un vecino. Cerca de la 1.30 del 13 de septiembre escuchó el fuerte grito de una mujer proveniente del sector donde vivía la pareja. Los investigadores sospechan que el ataque se produjo en ese momento, una estimación que coincide con la data preliminar de muerte establecida por los médicos forenses.

El crimen fue descubierto alrededor de las 12.30 del domingo, cuando personal policial ingresó al domicilio de la calle Cordillera de Ansilta 48. En el dormitorio encontraron el cuerpo de Camila en el suelo, cubierto con una manta. Sobre ella estaba Riveros, inconsciente pero con signos vitales y con indicios de haber intentado quitarse la vida.

Riveros fue trasladado de urgencia al hospital municipal, donde recibió asistencia médica. Según la información incorporada a la investigación, obtuvo el alta alrededor de las 17.30 de ese mismo día. Posteriormente, el juez de Garantías ordenó su detención y quedó alojado en la División Delitos de la Central de Policía.

La carta hallada en la casa y las pruebas contra Riveros

Durante la inspección de la vivienda, los peritos encontraron sobre la mesa del comedor una carta manuscrita atribuida a Riveros. En ese escrito, el acusado pidió disculpas a su familia y a los familiares de Camila por lo que había hecho contra la joven y también por su posterior intento de suicidio. La Justicia incorporó el documento como uno de los elementos centrales de la causa.

La escena también aportó otras pruebas que serán sometidas a peritajes. Los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y dos cuchillos con manchas de sangre señalados como posibles armas utilizadas durante el ataque. Además, recogieron prendas de vestir, una toalla, una zapatilla y otros objetos considerados de interés para reconstruir lo sucedido.

Las heridas que tenía Camila y los signos de defensa

El examen forense preliminar estableció que Camila presentaba alrededor de nueve heridas cortopunzantes. Las lesiones más graves estaban concentradas en el cuello y provocaron una hemorragia fatal, mientras que otras heridas fueron detectadas en el rostro. También tenía cortes en las manos, un elemento que para los investigadores indica que intentó defenderse durante la agresión.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. La causa avanza bajo la hipótesis de un femicidio y busca determinar con las pruebas reunidas la mecánica completa del ataque.