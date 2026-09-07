Pampa del Leoncito: así retiraron la camioneta que había quedado enterrada y generó daños que durarán décadas

La camioneta que quedó atrapada durante semanas en la Pampa del Leoncito , en la localidad sanjuanina de Calingasta, finalmente fue retirada del área protegida. La Toyota Hilux blanca, que había ingresado por un sector no autorizado el 8 de agosto y terminó empantanada en la planicie de Barreal Blanco, fue extraída después de una autorización judicial y bajo un operativo especial para reducir el impacto sobre el terreno.

El procedimiento quedó registrado en fotos y videos y se realizó el viernes pasado, entre las 17.30 y las 19. La maniobra fue supervisada por Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La orden fue emitida por el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, a cargo de Andrés Troche. Además de establecer las condiciones para retirar la camioneta, el juez dispuso que todos los organismos que participaron del operativo dejaran constancia de lo ocurrido mediante un acta.

La Hilux había quedado atrapada con parte de sus ruedas hundidas en un terreno formado por arcilla y limo. Al tratarse de una superficie particularmente frágil, las autoridades debieron evaluar la forma de retirarla sin provocar nuevas alteraciones.

Si bien en un primer momento desde el municipio habían estimado que sería necesario esperar seis meses, el análisis realizado posteriormente por las autoridades judiciales y ambientales determinó que las condiciones del terreno permitían concretar la extracción antes.

En ese marco, había un antecedente que preocupaba y complicaba la situación: cuando el vehículo quedó atascado los propios ocupantes de la camioneta, para intentar liberarla, sacaron una moto de la caja y utilizaron una escalera metálica a modo de rampa. Esta maniobra no solo que no dio resultados, sino que provocó más daños en el lugar. Por ese motivo, el retiro posterior quedó sujeto a una serie de condiciones y a la intervención de especialistas y organismos oficiales.

Un daño que podría permanecer durante décadas

Huellas de la camioneta en la Pampa del Leoncito Sebastián Carbajal

El problema no terminó con la extracción de la camioneta. Según lo establecido en la sentencia judicial, el episodio afectó unos 280 metros cuadrados de superficie, donde las huellas produjeron la ruptura de la costra superficial y el desplazamiento de sedimentos.

La fragilidad de este tipo de terreno hace que las marcas provocadas por el tránsito de vehículos puedan permanecer durante períodos muy prolongados. En relación con el caso, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que las huellas dejadas por la tracción de la camioneta podrían demorar cerca de un siglo en revertirse.

La Justicia, por su parte, calculó que la recuperación natural de la superficie afectada podría demandar entre 50 y 80 años.

La pampa del leoncito - portada Sebastián Carbajal

La multa para los ocupantes de la Hilux

Además de ordenar el retiro del vehículo, la Justicia sanjuanina sancionó al conductor, Agustín Añó, y a su acompañante, Pablo Andrés Abraham, por haber ingresado al área protegida y por las maniobras realizadas después de que la camioneta quedara atrapada.

La multa fijada para cada uno equivale a 16 sueldos correspondientes al escalafón administrativo mínimo de la administración pública provincial. En términos económicos, la sanción representa $4,3 millones para cada uno, por lo que el monto total alcanza los $8,6 millones.

Quién es Agustín Añó, el conductor de la Hilux que quedó varada en la Pampa del Leoncito

Agustín Añó tiene 46 años y es nefrólogo, especialista en el estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades renales. Su nombre se volvió conocido por un motivo que nada tiene que ver con su profesión: fue identificado como el conductor de la camioneta que ingresó ilegalmente a un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en el departamento sanjuanino de Calingasta, dejando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad sobre uno de los terrenos más frágiles del país.

Aunque nació en San Juan y vivió allí hasta terminar la secundaria muchos piensan que es mendocino porque a los 18 años se mudó a Mendoza, estudió medicina en la UNCuyo y militó en la Franja Morada durante su etapa universitaria. En Mendoza desarrolló gran parte de su carrera: fue subdirector asistencial del Hospital El Carmen, dependiente de OSEP, y encargado del Servicio de Nefrología de ese nosocomio.

El médico Agustín Añó. Clínica Davila

En los últimos años su actividad se extendió también a Chile. Obtuvo la especialización en medicina interna otorgada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas de ese país en 2024, y figura registrado como profesional en la Red Salud Santiago y en la Clínica Dávila, con más de 20 años de experiencia declarada en su perfil. También cuenta con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina aprobado.