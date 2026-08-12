¿Mendocino o sanjuanino? Quién es el médico que entró con su camioneta a la Pampa del Leoncito

Agustín Añó es médico, tiene 46 años y el sábado ingresó con una camioneta a la Pampa del Leoncito. Las huellas tardarán 100 años en borrarse.

El sábado a la tarde Agustín Añó ingresó en un camioneta a la Pampa del Leoncito, un lugar declarado patrimonio natural de San Juan. El vehículo quedó enterrado y causó daños que los biólogos estiman que tardarán casi 100 años en recuperarse. Este martes, el médico se presentó ante la Justicia y llevó su declaración.

Desde la intendencia de Calingasta buscan elevar la contravención -que tiene una multa máxima de $1.000.000- al fuero penal para que el hombre de 46 años reciba una condena ejemplificadora. Por el momento, el caso se desarrolla en el Juzgado de Paz y el vehículo quedará en el lugar custodiado por Gendarmería para que no sea removida de forma ilegal generando más daños.

Huellas de la camioneta en la Pampa del Leoncito Sebastián Carbajal ¿Médico sanjuanino o mendocino? Agustín Añó tiene 46 años y es nefrólogo, especialista en el estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades renales. Su nombre se volvió conocido en los últimos días por un motivo que nada tiene que ver con su profesión: fue identificado como el conductor de la camioneta que ingresó ilegalmente a un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en el departamento sanjuanino de Calingasta, dejando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad sobre uno de los terrenos más frágiles del país.

El médico Agustín Añó en el año 2021 durante una entrevista en Canal 9. Captura Canal 9 Aunque nació en San Juan y vivió allí hasta terminar la secundaria muchos piensan que es mendocino porque a los 18 años se mudó a Mendoza, estudió medicina en la UNCuyo y militó en la Franja Morada durante su etapa universitaria. En Mendoza desarrolló gran parte de su carrera: fue subdirector asistencial del Hospital El Carmen, dependiente de OSEP, y encargado del Servicio de Nefrología de ese nosocomio.

En los últimos años su actividad se extendió también a Chile. Obtuvo la especialización en medicina interna otorgada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas de ese país en 2024, y figura registrado como profesional en la Red Salud Santiago y en la Clínica Dávila, con más de 20 años de experiencia declarada en su perfil. También cuenta con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina aprobado.