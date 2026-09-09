Davo Xeneize y La Cobra llevan 412 al festival Generación: cuándo y dónde será

412 se suma al line up de GENERACIÓN . Davo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elia, Agusneta y Benito SDR llevarán el programa de fútbol al escenario del festival para encontrarse con su comunidad y trasladar al formato presencial algunos de sus segmentos.

El programa, que combina debates sobre actualidad futbolística, análisis, opiniones, humor y juegos, será una de las experiencias que formarán parte de las tres jornadas de GENERACIÓN, previstas del 11 al 13 de diciembre .

412 combina debates sobre la actualidad futbolística, análisis, opiniones, interacción con la audiencia, juegos y humor. Se transmite todos los lunes y viernes a las 22 por Kick y cuenta con más de 826 mil suscriptores en YouTube, 542 mil seguidores en Instagram y 176 mil en TikTok .

Su participación en GENERACIÓN permitirá trasladar esa dinámica digital a un encuentro presencial entre sus cinco integrantes y la comunidad que sigue el programa a través de las distintas plataformas. El público tendrá un rol activo durante la presentación, con diferentes juegos y dinámicas en vivo. El cierre estará reservado para “El Impostor” , uno de los segmentos reconocidos del programa.

El festival se realizará del 11 al 13 de diciembre en BA Ferial Costa Salguero y reunirá a diferentes referentes del streaming y la creación de contenido.

Entre las figuras anunciadas se encuentran Rubius, TheGrefg, Jordi Wild, Nil Ojeda, Farid Dieck, Alejo Igoa, Robleis, Ian Lucas, Lit Killah, Coscu, Momo, Spreen, Carrera, TheDonato, Mica Suárez, Kevsho, Marti Benza, Angie Velasco y Ángela Torres, entre otros. La programación combinará shows, entrevistas, desafíos, juegos, música, humor, gaming y fútbol durante las tres jornadas.

Cuándo se presenta 412 y cómo conseguir entradas

412 se presentará el viernes 11 de diciembre a las 22 en el escenario Play, dentro de BA Ferial Costa Salguero. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa ya se encuentra disponible, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Las entradas se encuentran a través del sitio oficial de GENERACIÓN, con diferentes modalidades de acceso para elegir entre un show, un escenario, una jornada completa o las tres jornadas del festival.