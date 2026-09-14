Alcoholizado y en contramano: imputaron al custodio de Hebe Casado por el choque fatal de la Ruta 40

La investigación por la muerte de Diego Misael Ávila , el joven de 24 años que falleció tras ser atropellado en la Ruta 40 , sumó un nuevo capítulo luego de que en las últimas horas se confirmara la imputación de Jonathan Salvador Araujo Peña (39) , quien conducía el Suzuki Fun y se desempeñaba como custodio de la vicegobernadora Hebe Casado .

De acuerdo con información a que accedio este medio, la acusación fue formulada por la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, que acusó a Araujo Peña de 39 años por el delito de Homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con un nivel de alcoholemia superior al permitido y por la invasión de carril contrario circulando en contramano, que preveé una pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación especial para conducir por 5 a 10 años.

La investigación sostiene que, durante el hecho Jonathan Salvador Araujo Peña circulaba con 1,95 gramos del alcohol por litro de sangr e y demostró en su accionar una conducta imprudente y antirreglamentaria.

Tras la imputación, el acusado quedó alojado en un penal provincial , mientras la Fiscalía continúa con la investigación para reconstruir las circunstancias del accidente que terminó con la vida de Ávila y avanzar con la causa.

El trágico hecho ocurrió durante la mañana del domingo , alrededor de las 6.40 , sobre la Ruta 40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham,en Lavalle, cuando Diego Misael Ávila (24) que circulaba a bordo de una motocicleta Gilera protagonizó un choque frontal con una Suzuki Fun .

Vehículo Suzuki Fun en el que circulaba el imputado. Foto: Lavalle online

De acuerdo con la reconstruccion del hecho, el automóvil avanzaba en dirección norte y en un momento del recorrido invadió el carril contrario, por donde circulaba el joven en sentido opuesto, lo que ocasiono un choque frontal entre el vehículo conducido por Araujo Peña y la motocicleta en la que circulaba Oviedo.

El impacto fue de tal violencia que ambos conductores resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Central. Ávila fue el que resulto mas comprometido sufriendo heridas de extrema gravedad. Posteriormente desde el nosocomio confirmaron que el joven falleció en el centro asistencial como consecuencia de las lesiones provocadas por el choque.

Diego Misael Ávila circulaba en una motocicleta marca Gilera al momento del Accidente. Foto: Lavalle online

Ahora, con el conductor imputado, la causa entra en una etapa clave. La Fiscalía continuará incorporando pericias, testimonios y otros elementos de prueba para determinar con precisión cómo ocurrió el impacto y establecer las responsabilidades penales derivadas de la muerte de Ávila Oviedo.

El conductor del auto presta servicios en la custodia de Vicegobernación

Tras el hecho, la vicegobernadora, Hebe Casado, confirmó en sus redes que el agente presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza”, publicó Casado en X.

“Quiero hacer llegar mis condolencias y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”, agregó la vicegobernadora.

Además, sostuvo que confía plenamente en el accionar de la Justicia: “Como me ha caracterizado siempre en el ejercicio de la función pública, confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”, concluyó.