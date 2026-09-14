Dos serenos fueron sorprendidos por delincuentes que los amenazaron y les robaron herramientas en Guaymallén

Los hombres que cumplían funciones como serenos en la obra fueron asaltados por los delincuentes cuando realizaban un recorrido de rutina en el predio.

Las víctimas fueron asaltadas por delincuentes mientras realizaban tareas de seguridad en el interior de una obra en Guaymallén. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Dos hombres fueron asaltados durante la madrugada por delincuentes que los amenazaron y les robaron herramientas mientras realizaban un recorrido de rutina en una obra en construcción en Guaymallén. Los malvivientes escaparon del lugar antes de la llegada de los uniformados.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 1.40, tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertaba sobre un robo ocurrido en una obra de construcción ubicada en la zona de Capilla de Nieve y Félix Suárez, donde las víctimas se encontraban cumpliendo sus tareas dentro del predio.

Los amenazaron y robaron herramientas Con la llegada de los efectivos, los hombres de 64 y 41 años denunciaron que fueron sorprendidos durante la recorrida y quedaron bajo amenaza de los asaltantes, quienes les sustrajeron distintas herramientas antes de escapar del lugar.

Tras la denuncia, los uniformados iniciaron las tareas para reconstruir lo ocurrido e intentar identificar a los responsables.