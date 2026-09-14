Un joven fue aprehendido tras ser descubierto con un arma escondida en Las Heras

El sospechoso de 22 años fue aprehendido durante un patrullaje en Las Heras, luego de que fuera identificado por uniformados portando un arma blanca.

El sospechoso fue aprehendido luego de que loa efectivos lo detectaran con un arma entre sus pertenencias.

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la tarde del domingo en Las Heras, luego de ser encontrado con un arma blanca en la vía pública, mientras se encontraba junto a otros dos hombres. El sospechoso fue identificado en medio de patrullajes realizado por efectivos en el lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 15.20, en la intersección de calles Juan Cornelio Moyano y 25 de Mayo, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaban controles en la zona.

Llevaba un arma entre sus pertenencias En medio de las maniobras, los uniformados observaron a tres hombres reunidos en la via pública y detectaron que uno de ellos llevaba un arma blanca entre sus pertenencias

Ante esta situación, los policías procedieron a intervenir y aprehendieron al joven señalado quien quedó a disposición de la justicia, mientras que el arma fue secuestrada para incorporarla al expediente.