Accidente en Guaymallén: dos autos protagonizaron un fuerte choque y dos mujeres resultaron heridas

Un fuerte accidente vial ocurrido en la mañana en Guaymallén terminó con dos mujeres heridas, luego de un violento impacto entre dos vehículos en la intersección de calles Paso de los Patos y Lamadrid . El test de alcoholemia realizado a uno de las conductores arrojó que circulaba con mas del límite de alcohol permitido para circular.

El choque ocurrió cuando un auto marca Peugeot 208 circulaba por Paso de los Patos en sentido sur y un Citroën Basalt avanzaba por calle Lamadrid en sentido este . Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos terminaron protagonizando un fuerte impacto.

A bordo del Peugeot viajaban cinco personas , mientras que en el Citroën circulaba únicamente la conductora . Ambos vehículos sufrieron importantes daños producto del fuerte impacto, aunque el Citroën presentó las mayores consecuencias en la parte delantera .

Como consecuencia del impacto, una mujer que iba de acompañante en el Peugeot 208 resultó herida con cortes en el rostro y politraumatismos moderados. Debió ser asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) .

Los profesionales le colocaron un cuello ortopédico y, debido a las lesiones sufridas, determinaron su traslado al Hospital Central para continuar con la atención médica.

En tanto la conductora de la Citroën Basalt, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir la atención médica necesaria.

El control de alcoholemia tras el choque

Luego del accidente, la conductora del Peugeot fue sometida al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que se encuentra muy por encima del límite permitido para circular.

El resultado del test quedó incorporado a las actuaciones iniciadas a partir del siniestro, mientras se busca establecer cómo ocurrió el impacto y las responsabilidades correspondientes.

Por el accidente, el tránsito permanece interrumpido sobre Paso de los Patos, mientras que en Lamadrid personal de Tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación vehicular y evitar nuevos inconvenientes en la zona.