Accidente en San Martín: un motociclista murió tras ser impactado de lleno por un auto

La víctima murió en el lugar debido a las heridas sufridas en el accidente. Su acompañante, una adolescente de 14 años, fue trasladada al Hospital Perrupato.

El joven de 19 años murió producto de las heridas sufridas en el accidente. Su acompañante debió ser trasladada a un centro asitencial

Un joven de 19 años murió tras protagonizar un accidente vial durante la tarde en Chapanay, en el departamento de San Martín. La víctima circulaba en una motocicleta junto a una adolescente de 14 años cuando ambos chocaron contra un automóvil en la intersección de Carril Chimbas y calle La Mora.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió alrededor de las 16.45, cuando un Chevrolet Agile circulaba por Carril Chimbas hacia el norte y, al llegar al cruce con calle La Mora, colisionó con la motocicleta Motomel en la que circulaba la víctima y su acompañante y que avanzaba en sentido este.

El joven falleció en el lugar Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad y quedó tendido en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al sitio y constató su fallecimiento.En tanto su acompañante, una adolescente de 14 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Perrupato para recibir asistencia médica.

En el automóvil viajaban el conductor, su pareja y sus dos hijos menores de edad. Ninguno sufrió lesiones como consecuencia de la colisión.

Tras el siniestro, intervino Policía Científica junto con personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID), que trabajó en el lugar para determinar la mecánica del choque.