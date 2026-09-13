Ruta 40: un motociclista murió tras chocar con un custodio de Hebe Casado

Durante la mañana de este domingo, un trágico accidente ocurrió en la Ruta 40, Lavalle , cuando un motociclista chocó de frente contra un auto y falleció producto del impacto. El automóvil era conducido por un efectivo policial que presta servicios de custodia de la vicegobernadora, Hebe Casado .

Según relataron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6:40 de la mañana, cuando un automóvil Suzuki Fun circulaba por Ruta 40 de sur a norte y, por causas que son materia de investigación, colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital Central, pero el motociclista, identificado como D.M.D. de 24 años, falleció en el nosocomio. Interviene la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle y se dispusieron las medidas y actuaciones de rigor.

Por otro lado, el Suzuki Fun era conducido por un efectivo policial identificado como J.S.A., de 39 años. La vicegobernadora, Hebe Casado, confirmó en sus redes que el agente presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza”, publicó Casado en X.

“Quiero hacer llegar mis condolencias y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”, agregó la vicegobernadora.

Además, sostuvo que confía plenamente en el accionar de la Justicia: “Como me ha caracterizado siempre en el ejercicio de la función pública, confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”, concluyó.