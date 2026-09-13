Tragedia: un colectivero perdió el control, se estrelló contra una casa y murió

El colectivo quedó incrustado en una vivienda de Lomas de Zamora y su conductor murió. Vecinos afirmaron que circulaba a alta velocidad.

El choque del colectivo se produjo este sábado por la noche.

Un colectivero de la línea 527 murió luego de perder el control de la unidad y estrellarse contra el frente de una casa en Temperley, partido de Lomas de Zamora. El conductor viajaba solo y sin pasajeros al momento del impacto.

El siniestro ocurrió pasadas las 23 en la esquina de Caaguazú y Dinamarca. Por causas que todavía son materia de investigación, el chofer perdió el control del colectivo y terminó incrustado en una propiedad ubicada sobre esa intersección.

El colectivo quedó incrustado en la casa La violencia del choque provocó importantes daños en la vivienda. La parte delantera del colectivo atravesó el frente de la casa y quedó dentro del inmueble. Vecinos de la zona señalaron que la unidad circulaba a alta velocidad antes de la colisión.

Un hombre quedó entre los escombros aunque no sufrió heridas de gravedad. Uno de los habitantes de la propiedad contó que al momento del accidente se encontraba trabajando y aseguró que se salvó de milagro, ya que habitualmente duerme en uno de los sectores afectados por el impacto.

El relato del choque Una mujer que vive junto a la vivienda alcanzada por el colectivo relató que estaba festejando el cumpleaños de su hija cuando escuchó un fuerte estruendo. Según explicó, su marido quedó entre los escombros y, tras lograr salir, intentó auxiliar al conductor, aunque el colectivero ya había fallecido.