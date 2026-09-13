Un motociclista de 18 años murió tras chocar de frente contra un camión

El conductor impactó de frente contra el camión y falleció en el lugar. En la moto viajaban otras dos personas, que resultaron heridas.

El joven motociclista impactó de frente contra un camión y falleció en el lugar. Imagen ilustrativa.

Un trágico hecho ocurrió durante la noche del sábado en Real del Padre, San Rafael, cuando un joven de 18 años circulaba en moto y perdió la vida tras chocar de frente contra un camión Scania en la Ruta 143. Otras dos personas que viajaban en la motocicleta fueron trasladas al hospital.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado frente al cementerio de Real del Padre, sobre Ruta 143, cuando el conductor de la moto, identificado como J.A.C. de 18 años, colisionó de frente contra un camión que circulaba hacia el oeste. A causa del impacto, el conductor de la moto falleció en el lugar.

Los otros dos ocupantes de la motocicleta 110cc., uno de ellos un menor de 15 años y el otro un adulto de 27 identificado como M.D.S., fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, donde fueron asistidos por fracturas y quedaron internados.