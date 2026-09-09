¡Insólito! Quedó enterrado el camión que iba a retirar sedimentos en Los Corralitos

Un camión de la empresa de limpieza que realiza tareas de mantenimiento en las cloacas de Los Corralitos quedó enterrado en la calzada.

Un hecho (cuanto menos) llamativo se registró esta mañana e la zona de Los Corralitos en la que se producen desbordes cloacales desde hace años: un camión de la empresa Sanit Engenharia quedó enterrado en un costado de la calzada de calle 2 de Mayo mientras se encontraba realizando tareas de limpieza del colector.

La situación generó una mezcla de indignación con risas de resignación. Cabe resaltar que se trata de un vehículo de la empresa de origen brasilero que contrató Aysam para realizar tareas de recolección y videoinspección en el colector cloacal que colapsó en 2024 y que hasta el día de hoy genera desbordes constantes en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos, Guaymallén.

Según detallan los vecinos de la zona," prácticamente todos los días van al menos seis camiones" a realizar tareas de limpieza sobre calle 2 de Mayo, sitio en la que se acumulan los sedimentos que se van acumulando a lo largo de la Colectora Máxima Noreste.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el nombre de Sanit Engenharia es noticia. Hace algunos días, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen en el que realizaba varias observaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa por parte de Aysam.