Cena anual de Fundación Discar: por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual

El evento, que reunió a más de 300 personas, contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, referentes del liderazgo empresarial y personalidades del arte, el deporte y el espectáculo.

Hubo un cierre musical, que estuvo a cargo del destacado grupo vocal VoxPop.

Fundación Discar tuvo su cenal anual, que condujeron Miguel Ángel Rodríguez y Flavia Palmiero, y reunió a más de 300 personas. Entre ellas, contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, referentes del liderazgo empresarial y personalidades del arte, el deporte y el espectáculo

El evento celebró los 35 años de trayectoria dedicados a la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Para conmemorar este aniversario, la organización llevó a cabo una cena especial en Puerto Salguero.

Se subastaron camisetas autografiadas. Fundación Discar. La cena anual convocó a diferentes figuras La celebración reunió a más de 300 invitados, entre quienes destacaron referentes de los ámbitos político, corporativo, artístico y del deporte. Además, tuvo el acompañamiento de las siguientes empresas: Adecoagro, Admifarm Group, Arcos Dorados, Avenida +, B&B Consultora, Banco Macro, Beiersdorf, Bodegas del Fin del Mundo, Cinépolis, Corporación América, EY, Farmacity, Freddo, Grant Thornton, Grupo Petersen, HZ Group (Interpack), ICBC, Inverarg, Itaú BBA, Lafuente Hermanos, McCain, Pampa Energía, Pan American Energy, Potenciar SGR y Finanzas, PwC, Puerto Salguero, Salesforce, San Cristóbal, Telecom Personal y Vista Energy.

Presidente, César Blaquier; Soledad Visco (joven de DISCAR); Victoria Shocrón (Fundadora); Franco Pajón (joven de DISCAR); Clara Muzzio, Vicejefe de Gobierno porteño; Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de la Ciudad; y Pedro Crespi (Director Ejecutivo). Fundación Discar. En tanto, el evento contó con la conducción y animación de Miguel Ángel Rodríguez y Flavia Palmiero. Y tuvo sorpresas y momentos especiales, como las subastas solidarias de una obra de Milo Lockett y camisetas donadas y firmadas por jugadores de Los Pumas, River, Boca y Racing. También se entregó una Rosa de Juan Carlos Pallarols a Cinépolis por su compromiso con la inclusión. Y hubo un cierre musical, que estuvo a cargo del destacado grupo vocal VoxPop.