Cena anual de Fundación Discar: por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual
El evento, que reunió a más de 300 personas, contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, referentes del liderazgo empresarial y personalidades del arte, el deporte y el espectáculo.
Fundación Discar tuvo su cenal anual, que condujeron Miguel Ángel Rodríguez y Flavia Palmiero, y reunió a más de 300 personas. Entre ellas, contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, referentes del liderazgo empresarial y personalidades del arte, el deporte y el espectáculo
El evento celebró los 35 años de trayectoria dedicados a la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Para conmemorar este aniversario, la organización llevó a cabo una cena especial en Puerto Salguero.
La cena anual convocó a diferentes figuras
La celebración reunió a más de 300 invitados, entre quienes destacaron referentes de los ámbitos político, corporativo, artístico y del deporte. Además, tuvo el acompañamiento de las siguientes empresas: Adecoagro, Admifarm Group, Arcos Dorados, Avenida +, B&B Consultora, Banco Macro, Beiersdorf, Bodegas del Fin del Mundo, Cinépolis, Corporación América, EY, Farmacity, Freddo, Grant Thornton, Grupo Petersen, HZ Group (Interpack), ICBC, Inverarg, Itaú BBA, Lafuente Hermanos, McCain, Pampa Energía, Pan American Energy, Potenciar SGR y Finanzas, PwC, Puerto Salguero, Salesforce, San Cristóbal, Telecom Personal y Vista Energy.
En tanto, el evento contó con la conducción y animación de Miguel Ángel Rodríguez y Flavia Palmiero. Y tuvo sorpresas y momentos especiales, como las subastas solidarias de una obra de Milo Lockett y camisetas donadas y firmadas por jugadores de Los Pumas, River, Boca y Racing. También se entregó una Rosa de Juan Carlos Pallarols a Cinépolis por su compromiso con la inclusión. Y hubo un cierre musical, que estuvo a cargo del destacado grupo vocal VoxPop.
"Hay inclusión real cuando hay un sector empresarial que apuesta por el talento con discapacidad, un sector político que escucha y una comunidad que abraza”, subrayó Pedro Crespi, Director Ejecutivo de Fundación DISCAR, que actualmente acompaña a 323 personas con discapacidad intelectual a través de sus talleres de arte, programas de empleo y acciones de concientización.