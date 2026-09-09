La UNCuyo abrió una carrera a distancia que tiene inscriptos en todo el país

La UNCuyo dio a conocer datos de las alternativas de estudiar carreras a distancia. Cómo anotarse y los números de todas las provincias.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dio un nuevo paso en sus propuestas de formación con la apertura de la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones. Es una carrera a distancia que ofrece un ciclo de complementación curricular y ya cuenta con 490 aspirantes de 23 provincias de todo el país.

De los 490 preinscriptos, 348 son de Mendoza, en tanto que 142 personas pertenecen a otras provincias. Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y San Juan, son las que mayor cantidad de interesados tiene sobre la carrera, pero en la nómina aparecen aspirantes de Corrientes, Salta, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego. De esta forma, el mapa nacional aparece pintado casi por completo con la cobertura de esta innovadora formación universitaria.

Uno de los principales diferenciales de la carrera es su cursado bajo modalidad a distancia, con actividades que se realizarán de forma virtual. Este formato marca el alcance de la propuesta académica y permite que trascienda los límites de Mendoza, acercando una formación universitaria a personas que residen en otras regiones del país.

La carrera de la UNCuyo que tiene inscriptos en todo el país La Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones ofrece una formación innovadora alineada con las demandas actuales del mercado laboral. Su plan de estudios está orientado a formar profesionales capaces de liderar la transformación digital en cualquier tipo de organizaciones, brindando herramientas para analizar, gestionar e innovar procesos tecnológicos en el ámbito público como privado.