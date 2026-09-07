La UNCuyo abrió las inscripciones para estudiar Abogacía en la Facultad de Derecho

La UNCuyo confirmó una nueva instancia de inscripción para estudiar Abogacía. Las fechas a tener en cuenta y los requisitos clave.

Este lunes 7 de septiembre abrieron las inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de Abogacía, carrera de grado que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Las fechas clave y los requisitos a tener en cuenta para los aspirantes.

Los aspirantes podrán anotarse online en la modalidad intensiva de ingreso hasta el 30 de septiembre de 2026. La instancia contempla un cursado presencial en noviembre y principios de diciembre, ofreciendo a los aspirantes un espacio de preparación acompañado para abordar los contenidos del curso de ingreso.

Requisitos que pide la UNCuyo para inscribirse Toda la documentación deberá ser presentada de manera digital en las plataformas de inscripción en archivo formato PDF preferentemente.

Foto digitalizada del DNI de ambos lados. En el caso de ser ciudadano extranjero: a) Si ha obtenido radicación recientemente y aún no posee el DNI, transitoriamente se le aceptará la constancia del Documento Nacional de Identidad en Trámite. b) Si ingresa por vía de Cancillería (Resolución Nº 1523/90-M.E.J.), el pasaporte con visa estudiantil y fotocopias certificadas de las páginas que acreditan la identidad y la visa.

Foto digitalizada a color actualizada de frente.

Partida de nacimiento (Click aquí para solicitarlo para los nacidos en Mendoza).

Certificación de estudios alcanzados (secundario terminado o certificado de estudiante regular de 5° año).

Constancia de Cuil (Click aquí para solicitarla). El certificado de aptitud psicofísica no será exigible al momento de la inscripción. No obstante ello, en el caso de que el aspirante tenga una situación de salud o discapacidad que informar a los fines de la adecuación de los materiales educativos y/o la modalidad de cursado, deberá declararlo oportunamente en la ficha de inscripción.