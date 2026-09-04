La UNCuyo abrió inscripciones para ingresar en 2027 a Filosofía y Letras: los requisitos

La UNCuyo confirmó las fechas clave para el ingreso 2027 a la facultad de Filosofía y Letras. Los detalles y requisitos.

Ya abrió un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de pregrado y grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Cuáles son los profesorados y las carreras disponibles para los aspirantes para el próximo año.

"Estudiar en esta institución permite formarse a nivel universitario con un perfil humanístico, social, científico y docente. A su vez, implica capacitarse para la investigación, la gestión cultural y patrimonial, el desarrollo territorial y la mediación lingüística, insertándose como profesional con los recursos necesarios para analizar y transformar la realidad contemporánea desde una perspectiva crítica", indica la invitación oficial de la universidad.

Las propuestas que se ofrecen son los Profesorados Universitarios en Filosofía, en Letras, en Historia, en Geografía, en Ciencias de la Educación, en Lengua Inglesa, en Lengua y Literatura Francesas, y en Portugués; las Licenciaturas en Filosofía, en Letras, en Historia, en Arqueología, en Geografía, en Ciencias de la Educación, en Filología Inglesa, en Francés, y en Turismo. También las Tecnicaturas Universitarias en Francés, y en Geotecnologías; el Traductorado Público en Inglés; el Ciclo de Profesorado para Profesionales Universitarios; y la carrera de Geógrafo/a.

Cómo inscribirse para Filosofía y Letras en la UNCuyo Completar el formulario de preinscripción a través del sistema SIU Guarani —hasta el 30 de noviembre—, finalizarlo e imprimirlo.

Asistir a la Facultad en el horario seleccionado al finalizar la preinscripción para presentar el formulario impreso y la documentación requerida. De esta manera se validarán los datos y procesará la inscripción.

Aquí se ofrecen tutoriales que ayudarán y guiarán a los aspirantes a realizar correctamente la inscripción. Requisitos básicos de ingreso Para el ingreso se pide: haber egresado del nivel secundario de enseñanza al 30 de abril de 2027 y tener convalidado o reconocido el título de nivel secundario al 30 de abril de 2027 si ha concluido los estudios de este nivel en otro país para quienes ingresen a la carrera.

Quedan exceptuados del requisito enunciado en el inciso a) del Artículo 1° las personas mayores de 25 años, que se encuadren en lo establecido por la Ordenanza 111/2024 - C.S., y las normas que la modifiquen o sustituyan.