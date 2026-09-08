Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: casi 2.500 aspirantes quedaron habilitados para rendir

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) dio a conocer la nómina de aspirantes habilitados para rendir los exámenes de ingreso a las escuelas dependientes de la casa de estudios. Se trata de aquellos estudiantes que completaron al menos cinco de los seis módulos del Trayecto Formativo de Nivelación para Lengua, y al menos cinco de los seis para Matemática.

Los aspirantes a primer año en alguna de las seis escuelas —Liceo Agrícola, Escuela de Agricultura de General Alvear, Departamento de Aplicación Docente (DAD), Escuela del Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata o Colegio Universitario Central (CUC)— podrán ahora ingresar al Aula Virtual , con su usuario y contraseña, para acceder al listado donde se le informa las fechas, horarios y sedes donde deberá presentarse a rendir.

En esta oportunidad, y tras la finalización del Trayecto Formativo, 2.438 estudiantes quedaron habilitados para esta última instancia, de las 1.100 vacantes que se encuentran para el 2027.

Como requisito clave para acreditar identidad y rendir los exámenes, los habilitados deberán concurrir al lugar asignado con DNI físico (obligatorio) y la información impresa del piso y aula que le fue informada en el Aula Virtual.

La evaluación de Lengua está prevista para el sábado 26 de septiembre, y la de Matemática tendrá lugar el sábado 3 de octubre, a las 8.30, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y la Escuela de Agricultura.

La publicación de los promedios del resultado de las evaluaciones, así como el orden de mérito para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear) se publicará el miércoles 21 de octubre a las 12 en el sitio web institucional de la universidad y de cada una de las escuelas.

En tanto la publicación de promedios y orden de méritos para los bachilleratos orientados; Colegio Universitario Central (CUC), Escuela de Comercio Martín Zapata, Escuela del Magisterio y Departamento de Aplicación Docente (DAD), será difundida el jueves 5 de noviembre a las 12 en la web de la UNCUYO y de cada una de las cuatro escuelas mencionadas.

Por dudas o consultas, aspirantes y sus familiares se pueden comunicar al correo electrónico de la Dirección General de Educación Secundaria: [email protected]