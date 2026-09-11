La UNCuyo abrió inscripciones para estudiar Arte y Diseño: cómo acceder

La UNCuyo confirmó este viernes la apertura de las inscripciones para las carreras artísticas. Cómo hacer para anotarse y las fechas a tener en cuenta.

Este viernes se confirmó que se abrió un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de grado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Las fechas a tener en cuenta y los requisitos para presentarse.

Los aspirantes podrán inscribirse —clic aquí— hasta el 15 de octubre para estudiar las diversas propuestas que dicta la Facultad a través de 5 conjuntos de carreras: Artes del Espectáculos, Artes Visuales, Diseño, Cerámica y Música.

Condiciones y requisitos para el ingreso a la UNCuyo en 2027 Haber egresado del nivel secundario de enseñanza hasta el viernes 30 de abril de 2027.

Si ha concluido los estudios de este nivel en otro país tener convalidado y apostillado por los organismos competentes el título de nivel secundario hasta el viernes 30 de abril de 2027.

Completar y aprobar las etapas del curso de ingreso: un curso vocacional, la nivelación (comprensión de textos) y la ambientación universitaria. En el caso de las personas mayores de 25 años sin secundario finalizado quedan exceptuadas del primer requisito y deberán haber realizado y aprobado el curso de Acompañamiento para postulantes que ofrece el Rectorado de la UNCuyo. Toda la información sobre esta iniciativa se puede obtener escribiendo a [email protected] o [email protected]