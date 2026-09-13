Investigan un homicidio en Godoy Cruz: hay dos detenidos

El hecho ocurrió en Godoy Cruz, cerca del Corredor del Oeste. La víctima, de 42 años, falleció en el lugar. Se secuestró un arma de fuego y hay dos detenidos.

Este sábado, la policía detuvo a dos personas y secuestró un arma de fuego por la muerte de un hombre en la intersección de las calles Chile y Boulogne Sur Mer, de Godoy Cruz. La víctima, identificada como Guillermo Gastón Pereira de 42 años, falleció en el lugar.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 cerca de las 20:23 alertó sobre una fuerte discusión y posibles disparos en la zona, por lo que personal policial se desplazó al lugar. Allí, los oficiales encontraron a un hombre tendido en la vía pública.

A raíz de esto, la policía detuvo a dos personas, identificadas como C.E.C, de 38 años, y F.A.C, de 25. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento de Guillermo Gastón Pereira, de 42 años.