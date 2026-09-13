Godoy Cruz refuerza la limpieza de colectores y cauces ante la llegada de El Niño

El Municipio de Godoy Cruz puso en marcha un plan intensivo de limpieza y mantenimiento de colectores y cauces con el objetivo de reforzar la infraestructura aluvional del departamento ante las proyecciones meteorológicas que anticipan precipitaciones intensas asociadas al fenómeno El Niño .

Los trabajos se realizan de manera coordinada con Irrigación, la Dirección de Hidráulica y Vialidad provincial y abarcan distintos sectores considerados estratégicos para el funcionamiento de la red. El objetivo es mantener despejados los cauces y colectores para mejorar su capacidad ante eventuales lluvias.

El intendente Diego Costarelli destacó el carácter preventivo del operativo y señaló: “Frente al pronóstico de precipitaciones intensas por el fenómeno El Niño, tenemos el compromiso de anticiparnos a los hechos y trabajar en el mantenimiento de nuestros colectores y canales aluvionales para cuidar a cada vecino del departamento”.

Uno de los principales puntos de intervención es el canal Cacique Guaymallén, donde las tareas comenzaron a fines de agosto en el tramo comprendido entre Costanera y Brasil, hasta Lencinas y Remedios de Escalada. Actualmente, los trabajos avanzan entre el Puente Olive y Peltier.

Godoy Cruz activa operativos intensivos de limpieza en colectores y cauces ante la llegada de El Niño.

También se realizarán tareas en el colector Pascual Segura, específicamente en el tramo que se extiende desde calle Maipú hasta Ciudad. A esto se suma el colector Los Cerrillos, donde la intervención comenzará el próximo lunes y tendrá una duración estimada de 10 días.

En este último caso, el operativo se iniciará en el límite con Luján de Cuyo, entre el barrio Puesta del Sol y el asentamiento Piedras Blancas.

El pedido a los vecinos de Godoy Cruz

Costarelli remarcó que el mantenimiento de la infraestructura debe complementarse con el cuidado de los cauces por parte de la comunidad. En ese sentido, sostuvo: “El esfuerzo del Estado municipal y el trabajo coordinado con la Provincia no alcanzan si no contamos con la colaboración de la comunidad. Es fundamental recordar y pedir a los vecinos que no arrojen residuos ni basuras a los cauces. Mantener la ciudad limpia y segura es una tarea que debemos sostener entre todos”.

Desde el municipio señalaron que la limpieza preventiva busca reducir los riesgos vinculados a posibles anegamientos y garantizar el funcionamiento de la red aluvional frente a episodios de lluvias intensas.