Godoy Cruz refuerza la limpieza de colectores y cauces ante la llegada de El Niño
El municipio trabaja en distintos puntos de la red aluvional junto a organismos provinciales. El pedido especial a los vecinos.
El Municipio de Godoy Cruz puso en marcha un plan intensivo de limpieza y mantenimiento de colectores y cauces con el objetivo de reforzar la infraestructura aluvional del departamento ante las proyecciones meteorológicas que anticipan precipitaciones intensas asociadas al fenómeno El Niño.
Los trabajos se realizan de manera coordinada con Irrigación, la Dirección de Hidráulica y Vialidad provincial y abarcan distintos sectores considerados estratégicos para el funcionamiento de la red. El objetivo es mantener despejados los cauces y colectores para mejorar su capacidad ante eventuales lluvias.
El intendente Diego Costarelli destacó el carácter preventivo del operativo y señaló: “Frente al pronóstico de precipitaciones intensas por el fenómeno El Niño, tenemos el compromiso de anticiparnos a los hechos y trabajar en el mantenimiento de nuestros colectores y canales aluvionales para cuidar a cada vecino del departamento”.
Los sectores donde avanzan los trabajos
Uno de los principales puntos de intervención es el canal Cacique Guaymallén, donde las tareas comenzaron a fines de agosto en el tramo comprendido entre Costanera y Brasil, hasta Lencinas y Remedios de Escalada. Actualmente, los trabajos avanzan entre el Puente Olive y Peltier.
También se realizarán tareas en el colector Pascual Segura, específicamente en el tramo que se extiende desde calle Maipú hasta Ciudad. A esto se suma el colector Los Cerrillos, donde la intervención comenzará el próximo lunes y tendrá una duración estimada de 10 días.
En este último caso, el operativo se iniciará en el límite con Luján de Cuyo, entre el barrio Puesta del Sol y el asentamiento Piedras Blancas.
El pedido a los vecinos de Godoy Cruz
Costarelli remarcó que el mantenimiento de la infraestructura debe complementarse con el cuidado de los cauces por parte de la comunidad. En ese sentido, sostuvo: “El esfuerzo del Estado municipal y el trabajo coordinado con la Provincia no alcanzan si no contamos con la colaboración de la comunidad. Es fundamental recordar y pedir a los vecinos que no arrojen residuos ni basuras a los cauces. Mantener la ciudad limpia y segura es una tarea que debemos sostener entre todos”.
Desde el municipio señalaron que la limpieza preventiva busca reducir los riesgos vinculados a posibles anegamientos y garantizar el funcionamiento de la red aluvional frente a episodios de lluvias intensas.