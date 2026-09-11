La advertencia de Aguas Mendocinas por las tormentas que se vienen en Mendoza

Aguas Mendocinas advirtió que las tormentas de gran intensidad asociadas al fenómeno de El Niño pueden alterar el suministro en el Gran Mendoza y derivar en episodios de baja presión o en algún corte de agua temporal. Ante ese escenario, la empresa reforzó sus tareas de mantenimiento y prevención en el Área Metropolitana, tanto en la red de agua potable como en el sistema cloacal.

El problema arranca en el piedemonte. Cuando las precipitaciones son de gran magnitud en esa zona, arrastran importantes volúmenes de agua con alta turbiedad que terminan ingresando a los cauces y a los sistemas de captación. Ese material en suspensión complica el funcionamiento normal del esquema de abastecimiento y obliga a extremar los controles en las plantas potabilizadoras.

A eso se suma un factor externo. Organismos vinculados a la gestión del recurso hídrico, como la Administración del Dique Potrerillos o el Departamento General de Irrigación, junto con otros operadores de infraestructura asociada, pueden disponer del recurso e interrumpir de manera temporal el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores. La propia empresa también puede frenar sus procesos de potabilización para proteger las instalaciones cuando el agua llega en condiciones que dificultan el tratamiento. El resultado, en cualquiera de los dos casos, es el mismo: baja presión o un corte de agua momentáneo en distintos sectores.

Las cloacas, el otro frente que se complica con la lluvia Las tormentas fuertes también golpean el sistema de saneamiento, sobre todo cuando el agua de lluvia se cuela en las redes cloacales. La conexión de desagües pluviales domiciliarios a la red de cloacas está prohibida, aunque sigue apareciendo como una de las causas más frecuentes de inconvenientes. El sistema fue diseñado para transportar aguas residuales, no para absorber grandes volúmenes de lluvia: cuando el agua de techos, patios o superficies impermeables entra de manera indebida, el caudal se dispara y puede superar la capacidad de conducción de colectores y redes. Ahí aparecen las sobrecargas, las obstrucciones y los desbordes.