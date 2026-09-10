Persecución, tiroteo y rastreo con drones: cómo cayeron dos asaltantes menores de edad en Godoy Cruz

El raíd delictivo de tres asaltantes menores de edad motivó un importante operativo policial la mañana de este jueves en el oeste de Godoy Cruz . Los malvivientes cometieron un violento robo en un colectivo y en la huída atacaron a otras dos víctimas. Tras una persecución que incluyó un tiroteo y búsqueda con drones , dos de ellos fueron atrapados.

Todo comenzó alrededor de las 8 cuando tres sujetos abordaron a un pasajero en el interior de un colectivo de línea que realizaba un recorrido por las calles del citado departamento. Al parecer, los sujetos lo amenazaron para sustraerle la mochila y el celular, pero la víctima ofreció resistencia y se produjo un forcejeo.

Fue allí cuando uno de los ladrones le propinó al hombre un culatazo en la cabeza, dejándolo lesionado. Eso les permitió arrebatarle el celular y darse a la fuga a pie hacia el oeste de calle Martín Fierro .

Tras eso, el conductor del ómnibus trasladó a la víctima hasta la Comisaría 40° , ubicada en el barrio La Estanzuela , donde pusieron en conocimiento a las autoridades sobre el hecho de inseguridad. Acto seguido, los efectivos irradiaron la novedad por la frecuencia radial y se inició un operativo en conjunto entre personal de Motorizada y de la Comisaría 50° por la zona del barrio Aconcagua .

En medio del inicio del operativo, se registró un nuevo asalto a mano armada en ese sector godoicruceño, en el cual las víctimas ofrecieron una descripción de los autores que coincidía con la aportada por el hombre que sufrió el robo a bordo del colectivo. En ambos casos, se trataba de tres sujetos, uno de los cuales vestía campera roja y sus dos cómplices llevaban prendas oscuras.

Frente a esa situación, se intensificaron los patrullajes y se acotó la zona de búsqueda, logrando dar con el sospechoso de campera roja en las inmediaciones del cruce de calle Martín Fierro y Pergamino, a quien le secuestraron tres celulares, uno de los cuales coincidía con el modelo y características del teléfono sustraído a una de las víctimas del segundo hecho.

Tras eso, continuaron las tareas para dar con los otros dos malvivientes y uno de ellos se topó con un jefe de la Comisaría 50°, quien estaba rastrillando la zona con su vehículo particular, por lo que le dio la voz de alto. En ese instante, el sujeto se arrojó hacia el sector del barrio Campo Papa conocido como La Olla y se inició una persecución a pie.

En medio de eso, el sospechoso exhibió un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el jefe policial, quien respondió utilizando la pistola calibre 9 milímetros provista por el Estado, produciéndose un intenso intercambio de tiros.

Rastrillajes con drones y un segundo sospechosos atrapado

De esa manera, el individuo consiguió perderse de vista en el interior del pozo del Campo Papa, por lo que se solicitó colaboración de los drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) para desarrollar un rastreo por esa zona.

A partir de los rastrillajes, se logró dar con una campera negra y un cuarto celular, que fueron descartados por el presunto ladrón durante la huída. Luego, en la continuación de las labores con drones y personal uniformado, se logró dar con el sospechoso escondido entre las malazas, por lo que se logró aprehenderlo mientras intentaba retomar la fuga.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Científica para levantar los elementos habidos y también perros del Cuerpo de Canes para localizar al tercer sospechoso, aunque esas últimas tareas no tuvieron resultado positivo.

Por su parte, se trasladó a las víctimas a una sede judicial para radicar las correspondientes denuncias penales. En tanto, los dos menores de edad aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, que iba definir sus respectivas situaciones tras la segudilla de ilícitos.