El plan que propuso un concejal en Godoy Cruz para disminuir la morosidad

Ante el incremento de la morosidad y la vulnerabilidad financiera en los hogares mendocinos , sumado al plan provincial que busca que bancos ofrezcan refinanciaciones a mejores tasas a los mendocinos que han tomado créditos en Mendoza , un concejal presentó una alternativa en Godoy Cruz para sumar herramientas en la comuna.

Se trata del edil kirchnerista Martín González, quien presentó un proyecto de ordenanza denominado "Programa Municipal de Desendeudamiento y Alivio Financiero para Trabajadores y Trabajadoras Municipales".

La propuesta presenta datos del Mapa del Endeudamiento elaborado con registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde "sitúan a Mendoza en el quinto lugar nacional por cantidad de deudores morosos y exponen una situación delicada en Godoy Cruz":

"El tema de la morosidad y el endeudamiento familiar es una gran preocupación de todos los vecinos y las vecinas. Sabemos que desde el municipio las herramientas para hacer frente a esta problemática son acotadas, pero creemos que desde lo posible hay que dar respuestas a quienes están pasando una situación muy compleja debido a la coyuntura económica de nuestro país", destacó el concejal Martín González.

La primera crea un Fondo de Alivio Municipal, a partir del desarrollo de una partida para otorgar adelantos de haberes de hasta $500.000 a tasa 0% a los empleados comunales. Este fondo se financiará con el canon sin destino específico que abona el banco que actúa como agente financiero municipal.

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

En segunda instancia, se propone la realización de talleres periódicos sobre presupuestos familiares, uso de tarjetas y billeteras virtuales, lectura del Costo Financiero Total (CFT), riesgos de créditos inmediatos y prevención de estafas digitales.

Por último, propone trabajar en la detección temprana y el acompañamiento de los trabajadores. En este sentido, se buscará identificar alertas de sobreendeudamiento, ofreciendo asesoramiento previo a la toma de nuevos créditos y articulando con el Centro de Mediación Comunitaria y universidades para la negociación de deudas.