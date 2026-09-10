El plan que propuso un concejal en Godoy Cruz para disminuir la morosidad
La iniciativa busca auxiliar a los trabajadores municipales con la combinación de adelantos de sueldo a tasa cero, educación financiera y mecanismos de detección temprana.
Ante el incremento de la morosidad y la vulnerabilidad financiera en los hogares mendocinos, sumado al plan provincial que busca que bancos ofrezcan refinanciaciones a mejores tasas a los mendocinos que han tomado créditos en Mendoza, un concejal presentó una alternativa en Godoy Cruz para sumar herramientas en la comuna.
Se trata del edil kirchnerista Martín González, quien presentó un proyecto de ordenanza denominado "Programa Municipal de Desendeudamiento y Alivio Financiero para Trabajadores y Trabajadoras Municipales".
La propuesta presenta datos del Mapa del Endeudamiento elaborado con registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde "sitúan a Mendoza en el quinto lugar nacional por cantidad de deudores morosos y exponen una situación delicada en Godoy Cruz":
- 17,63% de tasa de mora en el departamento.
- 25,22% de las personas endeudadas locales se encuentran en situación de mora.
- 28.439 deudores en mora sobre un universo de 112.762 deudores totales.
- $101.941,79 millones representa el monto total de la deuda morosa local (14,61% del total provincial).
"El tema de la morosidad y el endeudamiento familiar es una gran preocupación de todos los vecinos y las vecinas. Sabemos que desde el municipio las herramientas para hacer frente a esta problemática son acotadas, pero creemos que desde lo posible hay que dar respuestas a quienes están pasando una situación muy compleja debido a la coyuntura económica de nuestro país", destacó el concejal Martín González.
La propuesta del concejal de Godoy Cruz para bajar la morosidad
El edil explicó que la propuesta articula herramientas de asistencia directa, prevención y acompañamiento profesional.
La primera crea un Fondo de Alivio Municipal, a partir del desarrollo de una partida para otorgar adelantos de haberes de hasta $500.000 a tasa 0% a los empleados comunales. Este fondo se financiará con el canon sin destino específico que abona el banco que actúa como agente financiero municipal.
En segunda instancia, se propone la realización de talleres periódicos sobre presupuestos familiares, uso de tarjetas y billeteras virtuales, lectura del Costo Financiero Total (CFT), riesgos de créditos inmediatos y prevención de estafas digitales.
Por último, propone trabajar en la detección temprana y el acompañamiento de los trabajadores. En este sentido, se buscará identificar alertas de sobreendeudamiento, ofreciendo asesoramiento previo a la toma de nuevos créditos y articulando con el Centro de Mediación Comunitaria y universidades para la negociación de deudas.