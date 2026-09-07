Quién es el joven que confesó el asesinato en Godoy Cruz: pasado carcelario y reciente condena

La investigación por el asesinato de Carlos Jonathan Gelman (34), el exconvicto que murió días después de sufrir un brutal ataque a puñaladas en Godoy Cruz , condujo este lunes a la detención de un joven con pasado carcelario. Se trata de Kevin Jonathan Araya , quien al verse acorralado por las autoridades se entregó y confesó la autoría del crimen.

De acuerdo con fuentes allegadas al expediente que lidera la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , el sospechoso se presentó espontáneamente en el Polo Judicial Penal y reveló a los funcionarios judiciales que cometió el hecho de sangre. En esa versión, que todavía no fue plasmada formalmente en la causa, afirmó que actuó en defensa propia para repeler una agresión del fallecido.

Las primeras tareas investigativas en torno al crimen permitieron establecer que Gelman y Araya se conocían desde antes del sangriento hecho. La víctima era oriunda del barrio Pablo VI , que fue escenario del enfrentamiento fatal, mientras que el ahora detenido está domiciliado en el barrio La Gloria .

Más allá de que ambas barriadas están ubicadas a pocos metros de distancia, separadas por la calle Rawson , Araya frecuentaba permanentemente el Pablo VI , ya que tenía familiares directos allí y hasta supo cumplir con régimenes de prisión domiciliaria en ese complejo godoicruceño de monoblocks, surge de las averiguaciones realizadas por MDZ .

Esa cercanía entre víctima y presunto victimario permitieron identificar a Araya desde el inicio de la pesquisa como posible responsable de la agresión que acabó con la vida de Gelman. Incluso, quedó comprometido por imágenes de cámaras de seguridad , por lo que este lunes iban a desarrollarse una serie de allanamientos para detenerlo.

Fue así que, previo a ejecutarse esas medidas, Araya terminó dirigiéndose por sus propios medios hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicado en calle Plantamura de la Ciudad de Mendoza, donde se puso a disposición de las autoridades intervinientes.

Los antecedentes del confeso homicida

Fuentes judiciales consultadas por este portal detallaron que Araya llevaba poco tiempo fuera de prisión, ya que en mayo fue condenado a 6 meses de prisión en una causa por amenazas simples que fue investigada por la fiscal de Delitos No Especializados Mónica Fernández Poblet.

En esa ocasión, Araya confesó la autoría ante la jueza María Cristina Pietrasanta, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien lo sentenció y ordenó que recuperara la libertad, ya que había sido detenido a fines del año pasado y, por ende, ya había cumplido tras las rejas con el tiempo estipulado en la pena.

Previo a eso, el joven gloriano ya había sido condenado en cinco ocasiones por robos y otros delitos contra la propiedad y las personas. En todas esas oportunidades acordó juicios abreviados en los que reconoció su responsabilidad por los ilícitos que le endigaban, surge de la información.

El crimen de Carlos Gelman

Todo comenzó alrededor de las 2 del pasado jueves cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre que presentaba una grave herida en la cabeza y se encontraba tendido sobre calle Rawson al 2.000, frente a los monoblocks Pablo VI.

Cuando policías se desplazaron hasta el lugar, dieron con Gelman, quien se encontraba severamente lesionado y tuvo que se trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Central.

El barrio Pablo VI fue escenario del brutal asesinato de Carlos Gelman. Archivo MDZ.

Tras agonizar por tres días, desde el nosocomio capitalino informaron que falleció durante la jornada del domingo por un traumatismo de cráneo grave que sufrió a partir de un ataque con arma blanca.

En ese sentido, en la escena del ataque se logró dar con una navaja de unos 30 centímetros, el cual fue sometido a los peritajes correspondientes en el marco de la investigación que se inició por el hecho de sangre.

Después de la muerte de Gelman, el presunto autor se entregó a las autoridades y quedó alojado en la Estación Transitoria de Aprehendidos y Detenidos (Es.Tra.D.A) a la espera de ser imputado por el homicidio.