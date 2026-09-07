Mendoza sumará 1.200 cámaras de seguridad: cómo será el nuevo sistema y cuándo se instalarán

El Gobierno provincial renovará hacia fin de año parte de su actual sistema de videovigilancia, con una licitación en curso para comprar 1.200 cámaras de seguridad de mayor tecnología , con la que se ampliará también la cobertura de la provincia en puntos considerados "estratégicos" y así avanzar hacia un esquema basado en Inteligencia Artificial (IA) y alertas automáticas.

En esta licitación, hay 8 empresas que compiten por la adjudicación de la venta de las cámaras de seguridad y en el Poder Ejecutivo expresaron que esperan que la instalación se concrete "antes de fin de año".

Actualmente, Mendoza cuenta con 3.000 cámaras instaladas a lo largo y ancho de la provincia, pero se deben sumar unas 400 cámaras más que han sido instaladas por municipios, donde se trabaja en conjunto con la provincia. En ese lote se agrupan unas 100 cámaras de privados donde se han rubricado convenios con el Ejecutivo, y están dentro del radar del CEO 911.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que a ese número se deben sumar otras 1.200 cámaras instaladas en patrulleros , que funcionan como dispositivos móviles, y unas 200 cámaras corporales utilizadas por los policías .

La adquisición de las cámaras, según explicó a MDZ Radio -en el programa MDZ Club- el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Leandro Biskupovich, tendrá como uno de sus principales objetivos "reemplazar" equipamiento que quedó antiguo y obsoleto y mejorar la capacidad de análisis de las imágenes.

Dentro de las 3.000 cámaras, algunas conviven con distintos tipos de tecnología. Entre ellas hay unas 250 cámaras con reconocimiento automático de patentes y cerca de 200 con reconocimiento facial.

Leandro Biskupovich junto a Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich.

La incorporación de las 1.200 nuevas cámaras apunta, en primer lugar, a reemplazar aquellos equipos que ya no cuentan con las prestaciones necesarias para el actual sistema de seguridad. Biskupovich explicó que parte de las cámaras existentes ya están prácticamente obsoletas y que, en algunos casos, la calidad de imagen dejó de ser suficiente tanto para las tareas preventivas como para aportar evidencia a la Justicia.

“Por ahí, la imagen que nos estaba dando no nos estaba sirviendo tanto, principalmente para aportar a la Justicia, pero también para trabajar con la nueva ley de flagrancia”, señaló.

El objetivo es que el nuevo equipamiento permita no solamente obtener mejores imágenes, sino también incorporar distintas herramientas de análisis automático.

La licitación contempla 800 cámaras exteriores PTZ, con capacidad de giro, inclinación y zoom, y otras 400 cámaras exteriores fijas tipo Bullet. El proceso cuenta con ofertas de distintas empresas y contempla distintas alternativas tecnológicas y económicas.

No todas las nuevas cámaras irán a lugares nuevos

Uno de los puntos que aclaró Biskupovich es que las 1.200 cámaras no serán destinadas exclusivamente a ampliar la cantidad de puntos de monitoreo. Una parte importante será utilizada para reemplazar cámaras que ya están instaladas, pero que quedaron desactualizadas tecnológicamente.

“En primera medida se va a reemplazar todo lo que no tenga capacidad”, explicó el funcionario.

Al mismo tiempo, Seguridad prevé utilizar parte del nuevo equipamiento para ampliar la cobertura en determinados sectores considerados estratégicos y se seguirá trabajando con los municipios para "evitar" que distintas cámaras terminen apuntando al mismo lugar.

“Cada uno de ellos, cuando ha avanzado en sus planes de centro de monitoreo o incorporación de cámaras, lo ha hecho en conjunto con nosotros para distribuirnos zonas o esquinas”, explicó.

Por otro lado, Biskupovich explicó que las cámaras contarán con tecnología de punta para que puedan incorporar analíticas capaces de detectar determinadas situaciones y generar alertas automáticamente, en lugar de depender exclusivamente de operadores que observen permanentemente las imágenes.

“Nosotros lo que apuntamos con estas 1.200 es que, con todas las cámaras, podamos tener esa capacidad de tener analíticas de tipo predictivas”, señaló.

El funcionario puso como ejemplo situaciones como un giro en U o un cruce indebido de un vehículo. Aunque aclaró que no necesariamente se busca utilizar las cámaras para sancionar esas conductas, explicó que determinados comportamientos pueden convertirse en indicadores que ameriten la intervención de los operadores.

Esto permitiría evitar que la incorporación de 1.200 dispositivos obligue a incrementar en la misma proporción la cantidad de operadores de los centros de monitoreo.

Reconocimiento facial y lectura de patentes

Actualmente Mendoza ya cuenta con unas 250 cámaras que realizan reconocimiento automático de patentes y cerca de 200 dispositivos con reconocimiento facial.

"Ese tipo de analíticas son las que nosotros buscamos incorporar y complementar todo lo que son las las alertas que recibimos por vehículos buscados, por rostros buscados por la Justicia, que, obviamente, ya cuando suena una de esas es porque, efectivamente, alguien con algún alguna medida pendiente ha pasado por por debajo de alguna cámara", comentó el funcionario.

Con la incorporación de las 1.200 cámaras, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema en el que distintos dispositivos -cámaras fijas, móviles, corporales, municipales y privadas- "puedan formar parte de una misma estrategia de seguridad", finalizó.