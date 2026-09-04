Quién era Jonathan "Honas" Meléndez, el integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo que fue asesinado junto a su pareja e hija de 3 años

Con estas palabras, Jonathan Meléndez, integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo, explicaba cómo era su proceso creativo.

"Cuando mejor me siento, cuando me siento en paz conmigo mismo es cuando conecto con la naturaleza", agregó el artista en la última entrevista que concedió hace meses, con motivo del lanzamiento del más reciente disco del grupo Mapas II.

Las palabras de Meléndez se volvieron virales en medio de la conmoción causada en México por la noticia de su asesinato, junto con el de su pareja, Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada de cuatro meses; su hija de 3 años y una trabajadora del hogar.

El múltiple crimen ocurrió en la tarde del martes en la residencia del músico en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México situado en el área metropolitana de la capital del país.

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades judiciales, dos hombres fueron arrestados como sospechosos, entre ellos un socio del artista.

La reunión de amigos que terminó en algo más

Meléndez, conocido como "Honas", nació en Ciudad de México el 7 de abril de 1988.

Desde joven mostró interés por la música y estudió piano y otros instrumentos durante su infancia y adolescencia, según reseñó el diario mexicano "El Universal".

Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Los demás integrantes de la banda mexicana expresaron su consternación por el crimen y pidieron a las autoridades su pronto esclarecimiento.

Antes de unirse a Camilo Séptimo, el compositor participó en otros proyectos musicales en los que coincidió con Manuel Mendoza y Erik Vásquez, quienes más tarde también integrarían la agrupación de rock alternativo.

Camilo Séptimo comenzó su andanza oficial en 2013 y Meléndez, quien era su tecladista, contribuyó a la construcción de su característico sonido, marcado por atmósferas creadas a partir de sintetizadores, guitarras reverberadas y elementos del rock y el pop.

Aunque el grupo comenzó a ganar popularidad con temas como "Portales" y "No confíes en mí", Meléndez admitió que la idea original no era formar una banda.

"No buscábamos algo serio, sino simplemente grabar y tocar con nuestros amigos", recordó en declaraciones recogidas por el diario "Milenio".

"Veníamos de trabajar con una banda durante más de cinco años y queríamos tomarlo como un descanso creativo", explicó en esa ocasión.

No obstante, la buena acogida del público los llevó a cambiar de planes.

En 2014 publicaron "Maya" y, tres años después, llegó "Óleos", su primer álbum de larga duración y uno de los trabajos que marcó el crecimiento de la banda. Más tarde vendrían discos como "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas".

Gracias a canciones como "Miénteme", "Vicio" e "Inevitable", ampliaron su público, lo que les permitió pasar de espacios independientes a escenarios de gran envergadura como el reconocido Auditorio Nacional.

En 2016 la banda se presentó en el festival Vive Latino y realizó el Tour Neón, con 38 fechas en México.

En mayo pasado, el grupo actuó en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde el 28 de mayo ofreció un concierto ante miles de personas.

Humberto Romero/Getty Images Meléndez ayudó a Camilo Séptimo, grupo al que se unió en 2013, a construir su característico sonido, en el que los sintetizadores desempeñaban un papel fundamental.

La música como remedio

A lo largo de su carrera, Meléndez dejó en claro que su gusto musical era amplio.

"Vamos agarrando cositas buenas (de cada una de las tendencias) para tener una mayor variedad de influencias", admitió en 2017 en una entrevista con la revista Kä Volta.

Sin embargo, al abordar el asunto de las letras y los mensajes, se mostró más enfocado.

"Nuestra mayor inspiración es la misma que hemos mantenido desde el inicio: todo acerca del amor. Pero no del amor encasillado en el amor de pareja, sino del amor universal", explicó en la misma conversación.

"En nuestras canciones queremos plasmar una energía positiva y sanadora para que quienes escuchen nuestro disco puedan aliviar los problemas que lleguen a tener", declaró sobre "Óleos".

El fallecido tecladista también dejó en claro que los temas se construían de manera colectiva.

"La música nace en los ensayos; tocamos algo y, cuando nos gusta, empezamos a construir sobre esa idea", declaró en 2014 a la revista "Indie Rocks!".

"En el momento de escribir la letra, todos contribuimos para darle forma a las canciones", prosiguió.

Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Meléndez aseguraba que agarraban de "cositas buenas" de cada una de las tendencias para tener una mayor variedad en sus piezas.

Aunque su trayectoria estuvo ligada a Camilo Séptimo, también realizó colaboraciones con otros artistas y proyectos como solista.

En 2015, junto con Camilo Séptimo, recibió dos nominaciones a los Premios IMAS, en las categorías de Artista Nuevo y Canción del Año por "No confíes en mí".

En 2022, la banda fue nominada a los Premios MTV MIAW en la categoría de Video del Año por Inevitable.

Camilo Séptimo tiene programadas varias presentaciones en las próximas semanas. La banda tiene previsto actuar el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, y el 26 de septiembre en Naucalpan. Hasta el momento, no se ha informado si estos conciertos se mantendrán en la agenda tras la muerte del músico.

Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images El secretario del Interior, Omar García Harfuch, confirmó la detención de dos sospechosos en el múltiple crimen.

Sobre el crimen

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, un hombre identificado como Diego Sebastián "N", presunto socio de negocios de Meléndez, entró al edificio a las 17:24 horas.

Posteriormente, tras maniatar a la pareja y a la hija del músico, lo esperó dentro del departamento.

Los cuerpos de la mujer, quien estaba embarazada, y de la niña fueron encontrados maniatados en el cuarto principal, con heridas de bala en la cabeza, de acuerdo con el reporte oficial.

Por su parte, el cadáver de la trabajadora doméstica, Aleyda Romero, fue encontrado en el cuarto de servicio.

El hijo mayor, de 6 años, fue encontrado ileso y, según se ha informado, deberá rendir declaración ante las autoridades.

Una de las hipótesis del crimen es una posible disputa económica.

Según medios locales, las autoridades investigan si una deuda de más de 300.000 pesos (aproximadamente US$17.500) y diferencias administrativas relacionadas con una agencia de viajes que Jonathan Meléndez habría compartido con uno de los sospechosos, Diego Sebastián "N", ciudadano argentino, estarían detrás del hecho.

FUENTE: BBC