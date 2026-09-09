Retomó el colegio y emprendía: quién era Camila Castro, la joven de 18 años asesinada por su novio

Camila Ruth Castro soñaba con ser modelo, había vuelto a anotarse en la escuela y vendía ropa femenina por redes sociales. Su novio está prófugo.

La abuela de la joven asesinada contó que había vuelto a la escuela y soñaba con ser modelo.

Camila Ruth Castro tenía 18 años y atravesaba una etapa marcada por nuevos proyectos. Había decidido retomar sus estudios, soñaba con convertirse en modelo y llevaba adelante un emprendimiento de indumentaria femenina. Su vida terminó de manera abrupta el martes, cuando fue asesinada por su novio tras recibir un disparo en el cuello dentro de su casa de Ituzaingó.

Estudios, amigos y un emprendimiento de ropa La joven había vuelto a anotarse en la escuela mientras comenzaba a definir qué quería para su futuro. Según contó Mónica, su abuela, también tenía muchos amigos y quería desarrollarse en el mundo del modelaje. A esos planes se sumaba un proyecto propio con el que buscaba abrirse camino de manera independiente.

La joven vendía ropa por redes sociales y soñaba con ser modelo. Facebook Camila vendía indumentaria femenina y utilizaba sus redes sociales para promocionar las prendas bajo la identidad de “Las Bratz”. El emprendimiento formaba parte de las actividades que llevaba adelante mientras intentaba avanzar con sus estudios y sus aspiraciones personales. “Ella quería ser modelo, se había anotado de nuevo en la escuela, tenía muchos amigos”, recordó su abuela.

La relación con Elías Barrionuevo y la preocupación de su familia En paralelo, Camila mantenía una relación con Elías Barrionuevo, de 19 años, a quien conocía desde que eran chicos. De acuerdo con el relato de su familia, el vínculo estaba atravesado por discusiones frecuentes y celos. Mónica definió al joven como “muy tóxico” y aseguró que su nieta solía regresar enojada a su casa luego de las peleas.

El asesino continúa prófugo y su familia pidió que se entregue a la Justicia. La situación también generaba preocupación en Jorge Castro, padre de la joven. Según contó Mónica, él rechazaba el noviazgo porque veía a su hija afectada por los conflictos. La abuela aclaró que Camila nunca le había contado si había sufrido agresiones físicas y sostuvo que no imaginó que las discusiones pudieran derivar en un desenlace fatal.