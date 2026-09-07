Los detalles de la iniciativa con la que Cornejo busca aliviar la situación de los morosos en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes una iniciativa que tiene como finalidad facilitar la refinanciación de las deudas de familias y empresas mendocinas. Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, el proyecto de ley fue enviado a la Legislatura .

De acuerdo a lo indicado desde el Gobierno, la iniciativa comprende una serie de incentivos fiscales dirigidos hacia las entidades crediticias para que éstas puedan ofrecer tasas más bajas y plazos más extensos.

El anuncio fue realizado junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y el presidente del Banco Nación , Darío Wasserman. El esquema combina beneficios impositivos provinciales con nuevas alternativas de refinanciación que comenzará a ofrecer el Banco Nación.

Por un lado, contempla la exención del Impuesto de Sellos. Este beneficio alcanzará a todas las refinanciaciones y no estará restringido a quienes se encuentren en mora. También podrán acceder quienes hayan cumplido con sus compromisos, pero hayan tomado créditos a tasas elevadas y puedan obtener ahora mejores condiciones de pago. “A todos ellos, por medio del canal digital, les ofrecemos esta exención del Impuesto de Sellos, que influyen sustantivamente sobre las cuotas y sobre la devolución del crédito”, explicó Cornejo.

El segundo beneficio consiste en una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5%, pero bajo condiciones determinadas. Se aplicará a las operaciones de refinanciación cuya Tasa Nominal Anual no supere el 40% y que tengan un plazo mínimo de devolución de 24 meses. Fayad precisó que el beneficio apunta a préstamos destinados específicamente a refinanciar deudas. “Todos aquellos préstamos para refinanciar deudas cuya Tasa Nominal Anual sea inferior al 40% y cuyo plazo sea superior a 24 meses podrán acceder a esta reducción de la carga fiscal de Ingresos Brutos, que pasará del 7% al 5%”, detalló.

El ministro agregó que el régimen tendrá una vigencia acotada, debido a que el objetivo es acelerar la resolución de los casos de mora. “Creemos que estas dos medidas, una para facilitar y abaratar las operaciones y la otra para incentivar a las entidades, contribuirán a que la situación de mora se resuelva más rápidamente”, aseguró.

Cuántos deudores están alcanzados

Durante la explicación del alcance de la medida, Fayad aclaró que "son cerca de 870.000 las familias y empresas de Mendoza que tienen algún tipo de crédito, no solo con entidades financieras, sino también con emisoras de tarjetas y entidades no financieras. De ese total, unas 270.000 registran alguna demora en el pago”.

Fayad advirtió que el nivel de mora no afecta solamente a quienes tienen dificultades para cumplir con sus compromisos. Según explicó, el incremento de los incumplimientos también modifica las condiciones de acceso al crédito para quienes permanecen al día.

Fayad dijo que cerca de 270.000 personas se encuentran en situación de mora con alguna entidad financiera. Gobierno de Mendoza

“Un sistema con este nivel de mora lo terminamos pagando todos los que formamos parte de él. Las condiciones para quienes están al día no son las mismas cuando la mora es baja que cuando es alta, porque el crédito es un sistema que se retroalimenta”, explicó.

El régimen también alcanza a quienes están al día

Uno de los puntos destacados por el Gobierno es que el régimen no estará limitado sólo a los deudores morosos. Los beneficios serán aplicables a todos los contratos de refinanciación realizados en Mendoza, independientemente de la situación del deudor ante el Banco Central de la República Argentina.

De este modo, una persona o empresa que haya mantenido sus pagos al día también podría acceder a una nueva condición financiera si tomó un crédito a una tasa más alta y encuentra una alternativa de refinanciación.

De acuerdo a lo indicado por Mema, el objetivo es acompañar tanto a quienes atraviesan dificultades como a quienes continúan cumpliendo con sus obligaciones. “Es muy saludable que se expanda el sistema financiero y que más personas puedan acceder a él, pero en esta transición económica comienzan a aparecer algunas dificultades. El año pasado, con el contexto electoral, las tasas subieron considerablemente y muchas personas tomaron financiamiento en condiciones que hoy les cuesta afrontar”, explicó.

El ministro agregó que la intención es recuperar a quienes mantienen voluntad de pago. “La idea es acompañar al sector en este proceso de transición y poder rescatar a la mayor cantidad de personas que, sin duda, tienen voluntad de pagar”, afirmó.

Qué refinanciaciones ofrecerá el Banco Nación

El gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez, informó una baja en la tasa fija para refinanciar deudas, que pasará del 35% al 29%. “Estamos anunciando una baja de seis puntos en nuestra línea de refinanciación. A partir de hoy, y en todo el país, la tasa se reduce del 35 % al 29 %”, informó.

La alternativa estará disponible para clientes que tengan dificultades con tarjetas de crédito o préstamos personales. La refinanciación tendrá una tasa fija del 29% y plazos de hasta 72 meses. Según el canal utilizado y el segmento del cliente, también habrá alternativas ajustadas por UVA.

Uno de los aspectos centrales será la posibilidad de realizar el trámite de manera digital. Los clientes podrán gestionar la refinanciación mediante la aplicación BNA+, sin necesidad de concurrir a una sucursal. “Los clientes podrán elegir la refinanciación directamente desde nuestra aplicación y obtener la reprogramación de manera autogestiva. El banco está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para acceder a nuestros servicios y, fundamentalmente, a las refinanciaciones”, señaló Álvarez.

Cabe resaltar que, de todos modos, las más de 750 sucursales del Banco Nación en el país continuarán disponibles para quienes necesiten asesoramiento presencial.

En paralelo, para las empresas, la entidad mantendrá su línea de reprogramación de pasivos con plazos de hasta 72 meses y una tasa TAMAR más seis puntos para los clientes que concentren sus actividades y operaciones en el banco. Según explicó Álvarez, esa combinación representa actualmente una tasa aproximada del 31%.

El "problema entre privados" que busca aliviar el Gobierno

Durante la presentación, Cornejo vinculó el aumento de la morosidad con créditos que fueron tomados a tasas de interés elevadas, en un momento en que se proyectaban niveles de inflación superiores a los que finalmente se registraron.

En ese marco, el gobernador planteó que "los bancos tienen que hacer su tarea, tienen que refinanciar para no perder esos clientes y para que no se caigan del sistema financiero. Quienes tomaron créditos, por su parte, tienen que concurrir a los bancos a refinanciar esa deuda”, afirmó.

Cornejo destacó que pese a que se trata de un "problema entre privados", la Provincia hará un aporte. Gobierno de Mendoza

Cornejo también destacó las condiciones que ofrecerá el Banco Nación y señaló que espera que otras entidades adopten alternativas similares. “El Banco Nación está ofreciendo una refinanciación bastante conveniente y aspiramos a que todos los bancos lo hagan. Hay una premura por concretar lo más rápido posible y a través del canal digital”, sostuvo.

Si bien el mandatario provincial reconoció que se trata de obligaciones entre privados, explicó que Mendoza decidió realizar un esfuerzo fiscal para reducir el costo de estas operaciones. “Si bien es un problema entre privados que el sistema debe intentar resolver, con los bancos por un lado y los deudores por el otro, la Provincia hace un aporte que no es neutro y que es importante para nuestras arcas fiscales”, afirmó.