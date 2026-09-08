Alfredo Cornejo criticó el fallo de la jueza que suspende la ley penal juvenil en PBA

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo, cuestionó este martes el fallo que suspende temporalmente la aplicación de la ley penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires , que estipula la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Consultado por MDZ y otros medios en un evento empresario en Buenos Aires, el mandatario criticó la resolución de la jueza Marta Elba Pascual , que este lunes hizo lugar a un Habeas Corpus para frenar la legislación sancionada por el Congreso.

"No soy abogado, pero convivo todo el tiempo con mis asesores, y creo categóricamente que se ha extralimitado esa jueza, porque ella tiene dos opciones: o la declara inconstitucional, sí tiene competencia, pero no dicta la suspensión de la ley", señaló.

"O la declara inconstitucional y, por lo tanto, no es aplicable, pero no tiene, de ninguna manera, la facultad de suspenderla", afirmó Cornejo.

"Hace 40 años que discutimos una nueva ley penal juvenil, y la suspensión de este mecanismo es continuar con algo que nos hace mucho daño a todos. No es lo mismo un joven que mata que un joven que no mata. Y por eso se discutió durante décadas en nuestro país, así que es una vergüenza. Espero que den vuelta rápido estos días", planteó el jefe de ministros.

"Sí, está claro que sí lo del juicio político. Está claro que la Argentina lo debatió, está claro que no se puede volver atrás- ¿Qué le decimos a la familia de las personas que han fallecido como consecuencia de menores matando gente? Y, además, ya lo ya se debatió esto en el parlamento. ¿En qué materia se debatió? En que, si hay un crimen, tiene que haber un castigo", consideró.

El fallo de la jueza

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de su entrada en vigencia. La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La Ley 27.801 establece, entre otros cambios, la incorporación al sistema penal de adolescentes desde los 14 años.

El argumento central de la resolución no fue una declaración de inconstitucionalidad de la ley, sino la falta de condiciones materiales, institucionales y profesionales en el sistema bonaerense para afrontar el aumento de adolescentes que podrían quedar privados de su libertad. Pascual sostuvo que los dispositivos existentes no tienen capacidad para recibir a una mayor cantidad de jóvenes y advirtió sobre los riesgos derivados del hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y la insuficiencia de recursos.

Durante los 60 días de suspensión, la jueza ordenó que las autoridades correspondientes informen las medidas adoptadas para adecuar el sistema a las nuevas exigencias y convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, con participación de responsables de áreas del Ejecutivo bonaerense y de la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El fallo, además, plantea que el Estado no puede esperar a que se produzcan vulneraciones de derechos para intervenir y advierte que ampliar el universo de adolescentes sometidos al régimen penal sin garantizar previamente lugares y condiciones adecuadas de alojamiento podría profundizar los problemas que ya existen en el sistema.