Imputabilidad: Cornejo confirmó la detención de un chico de 14 años por un robo con arma

En medio de la polémica y cuestionamientos a nivel nacional por la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad -en Buenos Aires una jueza suspendió la legislación por 60 días en esa provincia-, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que Mendoza ya está aplicando la nueva ley, y agregó además que este lunes por la noche un joven de 14 años fue detenido tras haber sido acusado de participar en un robo agravado con arma.

Las declaraciones fueron realizadas en Buenos Aires, donde el mandatario participó de un panel de energía y Vaca Muerta junto a sus pares de Neuquén y Río Negro.

En ese marco, Cornejo explicó además que la provincia trabaja en la adecuación de su Código Procesal Penal a la nueva legislación nacional, con un proyecto de ley que debe ser aprobado por la Legislatura de Mendoza.

"Todos los gobiernos provinciales van a tener que acomodar sus códigos de procedimiento penal a la nueva legislación", sostuvo Cornejo.

Pero agregó que Mendoza ya comenzó a aplicar las nuevas disposiciones y dio un ejemplo concreto, que fue el caso de un joven de 14 años que quedó detenido durante la noche tras un robo agravado cometido con un arma.

"Anoche un chico en un robo agravado, en un robo con arma, de 14 años, está detenido y el procedimiento que se le va a hacer es el de la nueva ley de imputabilidad. Por eso está detenido", afirmó el gobernador.

Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil Mendoza. Prensa Gobierno

De esta manera, el caso se convierte en uno de los primeros ejemplos mencionados públicamente por el Gobierno provincial sobre la aplicación efectiva del nuevo régimen para menores de edad involucrados en delitos.

El caso de la detención del adolescente de 14 años

Según informó el ministerio de Seguridad a MDZ, el hecho que relató Cornejo fue el de un robo a un joven de 18 años en la zona del Parque General San Martín. El chico estaba esperando en la parada de micros de la calle Lencinas y Padre Contreras cuando fue abordado por dos chicos, uno de 14 y otro de 13 años, quienes amenazaron a la víctima aparentemente con un "arma impropia" (ndr: son "objetos comunes que se convierten en armas en el momento en que una persona los usa para agredir") y le sustrajeron un par de auriculares inalámbricos.

Minutos después, la policía localizó a los chicos en las inmediaciones de la calle Avenida del Libertador y Padre Contreras, a metros del hecho.

Mendoza prepara la adecuación del Código Procesal

Como se mencionó, la provincia debe ajustar su legislación procesal para acompañar los cambios introducidos a nivel nacional. La diferencia, según se plantea, está entre la ley de fondo, que establece el nuevo régimen de imputabilidad, y las normas procesales que determinan cómo se llevan adelante las investigaciones y procedimientos judiciales en cada jurisdicción.

"Nosotros no estamos más que ajustando el procesal, que es una competencia que tienen las provincias, a la nueva ley de fondo, que es la nueva edad de imputabilidad", señaló Cornejo.

De igual forma, el gobernador dejó en claro que Mendoza no está esperando a que finalice esa adecuación normativa para comenzar a aplicar el nuevo régimen, sino que ya existen casos concretos en los que se está utilizando.

El problema de las cárceles y las nuevas detenciones

Otro de los puntos por los que fue consultado Cornejo fue la infraestructura penitenciaria y la posibilidad de que el nuevo régimen genere una mayor cantidad de personas detenidas.

"Yo creo que el problema de infraestructura carcelaria tienen todas las provincias, porque no se ha invertido en cárceles", sostuvo, pero expresó que en el caso de Mendoza, la provincia "duplicó" la cantidad de personas detenidas en los últimos diez años y creó unas 2.000 nuevas plazas en el sistema penitenciario provincial, así como también la carcel federal de Cacheuta.

Pese a esas inversiones, reconoció que el aumento de las detenciones mantiene al sistema "al límite" de su capacidad. "Las leyes más duras, como es en Mendoza, hacen que los detenidos sean más, y siempre vamos a estar al límite de la cantidad disponible de plazas", afirmó.

Al margen, también diferenció a Mendoza de otras provincias, al sostener que en la provincia las personas detenidas no son alojadas en comisarías, sino que están "en tránsito hacia la resolución de detención o no".