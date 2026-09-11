Cornejo celebró la recuperación del 100% de las regalías de Los Nihuiles para Mendoza

El Gobierno de la Nación determinó que Mendoza percibirá la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo de Los Nihuiles, resolviendo una disputa de 50 años por la distribución de esos recursos en partes iguales con la provincia de La Pampa.

Esta decisión quedó plasmada en el Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión y sostuvo que “Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica…

Remarcó que la medida “pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica íntegramente en territorio mendocino, las regalías corresponden en su totalidad a nuestra provincia”.

“Es un logro histórico para Mendoza, fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos. Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, sostuvo el mandatario provincial.

El fallo de Nación a favor de Mendoza

A través del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dejó sin efecto el Decreto Nº 1560/73 que disponía el reparto en partes iguales de las regalías del complejo hidroeléctrico ubicado en el Río Atuel, en el departamento de San Rafael.

Asimismo, estableció que la regalía hidroeléctrica del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponderá en su totalidad a la Provincia de Mendoza, por encontrarse íntegramente en su territorio la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada.

El artículo 43 de la Ley N° 15.336 dispuso que las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirían el 5 % del importe que resulte de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a la venta en bloque.

Al mismo tiempo, disponía que en el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5 % se distribuiría equitativa y racionalmente entre ellas.

Mediante el Decreto N° 1560/73 el Poder Ejecutivo de la Nación resolvió una petición de La Pampa y estableció que en el caso del Complejo Hidroeléctrico El Nihuil, debía repartirse las regalías en partes iguales a las provincias de Mendoza y La Pampa.

El sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. Foto: argentina.gob.ar

Posteriormente, se modificó la Ley N° 15.336, disponiendo que las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirán mensualmente el 12 % del importe que resulte de aplicar a la energía vendida a los centros de consumo la tarifa correspondiente a la venta en bloque. Allí se establece que en el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, dicho porcentaje del 12 % se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas.

En reiteradas oportunidades, Mendoza solicitó la revocación del Decreto N° 1560/73 a efectos de que se le comiencen a abonar la totalidad de las regalías correspondientes al uso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.

Finalmente, la Procuración del Tesoro resolvió a favor del reclamo mendocino y consideró que en el caso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, el tramo del río Atuel efectivamente afectado al aprovechamiento hidroeléctrico se encuentra comprendido, aguas arriba, por la sección terminal del remanso provocado por la presa El Nihuil operando a cota normal máxima y, aguas abajo, por la sección de restitución de las aguas turbinadas correspondiente al último aprovechamiento integrante del Sistema, incluyendo las obras de regulación, conducción y generación comprendidas entre ambos extremos, desarrollándose dicho aprovechamiento íntegramente en territorio de la Provincia de Mendoza.

En base a estos fundamentos, el Gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la norma sancionada hace 50 años y resolvió que el 100% de las regalías de Los Nihuiles sean percibidas por Mendoza.