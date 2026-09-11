Cuánto más cobrará Mendoza por Los Nihuiles y un reclamo multimillonario que se actualiza

El Gobierno de Mendoza celebró este viernes la resolución del presidente Javier Milei que determinó que la provincia pase a percibir la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles, dejando sin efecto el reparto de esos recursos en partes iguales con La Pampa. Desde el Ejecutivo provincial resaltaron que se pasarían a percibir US$ 1,25 millones más por año, pero apuestan a que esa cifra se incremente a partir de la nueva licitación del complejo hidroeléctrico ubicado en San Rafael.

Asimismo, resaltaron que continuarán con el reclamo judicial para que se reconozcan las regalías que Mendoza dejó de percibir Mendoza en los últimos 50 años a partir de la distribución con La Pampa y señalaron que ese monto adeudado ascendería a 680 millones de dólares .

Durante una conferencia realizada esta mañana en la Casa de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo señaló que a partir de este decreto “nos asiste la razón acerca de que no teníamos que repartir las regalías con la provincia de La Pampa, por más que el río Atuel sea interprovincial, sino que la generación se hacía en Mendoza”.

El mandatario provincial resaltó que “se da en el contexto de que estamos licitando la concesión de Nihuiles y es muy relevante porque, a partir de la inversión privada, va a generar más energía y, por lo tanto, cobrará Mendoza más regalías a partir de esa inversión”.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó que las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles se calculan sobre el precio de venta de la energía.

“Mientras mayor sea la inversión, mayor va a ser la generación de energía y mientras mayor sea la generación de energía y mejor se pueda contractualizar, es decir a un mejor precio la compren, mayor va a ser la base imponible sobre la que se aplica la alícuota”, advirtió la funcionaria.

Explicó que la potencia instalada de Los Nihuiles hoy es de 290 MW. Pero la situación de Nihuil II y Nihuil III que fueron dañadas por un aluvión en enero de 2025, están fuera de servicio 200 MW de esos 290 MW.

Lucho Vigazzola / MDZ

“Apelamos a que el nuevo operador que sea el accionista ponga todos sus esfuerzos en hacer las inversiones más altas y en el menor tiempo posible para recuperar esos 290 MW. En la próxima licitación apelamos a que la energía que se genere a partir de esa potencia que tenemos que recuperar puedan contractualizar a un precio mejor”, expresó.

En esa línea sostuvo que “a valores de hoy serían 2,5 millones de dólares al año, con un precio deprimido y con centrales fuera de servicio”.

Esto quiere decir que Mendoza pasaría a cobrar 1,25 millones de dólares más por año de regalías por Los Nihuiles teniendo el 100% del beneficio.

Un multimillonario reclamo judicial que se actualiza

Al mismo tiempo, Cornejo destacó que Mendoza continuará con el reclamo judicial que inició en la gestión anterior para cobrar los fondos adeudados por las regalías no percibidas desde 1973, cuando la Nación dividió en partes iguales las regalías de Los Nihuiles con La Pampa.

“Vamos a seguir una demanda que inició el Gobierno provincial en el 2022, y que hemos restablecido en diciembre de este año con la Asesoría de Gobierno. Vamos a solicitar también una readecuación de nuestra demanda en la Corte para poder cobrar las regalías anteriores”, afirmó el gobernador.

Aseguró que ese monto es de “alrededor de 680 millones de dólares” y que se trataría de recursos muy relevantes para Mendoza.