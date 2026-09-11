Mendoza cruzó a La Pampa por Los Nihuiles: "No se le puede quitar nada que no es suyo"

El decreto que salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación termina con el reparto equitativo de las regalías entre Mendoza y La Pampa, al determinar que Mendoza cobrará el 100% de dichas regalías ya que todo el sistema del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles se encuentra en nuestra provincia. Como dato importante que tomó la norma firmada por Javier Milei, se establece que no hay ninguna otra provincia que comparta regalías.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, salió al cruce de la medida del presidente Javier Milei y señaló que "Mendoza no sólo nos robó un río", si no que ahora, "junto al gobierno de Milei, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! ¡El río Atuel también es pampeano!", señaló.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, cuestionó la reacción del gobierno pampeano y aseguró que una eventual presentación judicial contra el decreto nacional no impedirá que comience a aplicarse el nuevo esquema.

"No se le puede quitar nada a que no es suyo. Si vos tenés algo que no es tuyo y te lo sacan, no te lo están quitando, se está haciendo justicia. El 100% de las regalías corresponde al lugar en donde se genera la energía. La energía se genera en Mendoza porque, además del agua, del río, está la pendiente y la infraestructura para generarla. La pendiente está toda en la provincia de Mendoza, y la infraestructura es este complejo que es también de la provincia de Mendoza", fustigó Latorre.

Lucho Vigazzola / MDZ

Según detalló, la nueva normativa deroga el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías con La Pampa y determina hacia adelante que la totalidad de los recursos corresponde a Mendoza.

La ministra agregó que el reclamo de Mendoza en la Justicia "ya existe". "Hay dos vías, una administrativa y una judicial. Este decreto publicado hoy por el Gobierno nacional es el que pone fin a la vía administrativa”, explicó Latorre.

La pelea judicial seguirá en la Corte Suprema

Latorre aclaró que el nuevo decreto no termina con la disputa por los fondos que Mendoza considera que fueron cobrados de manera incorrecta durante décadas.

“La otra vía es la vía judicial, en la cual desde 2022 se reclama todo lo que se pagó mal durante los años, desde el '73 a ese momento, y actualizado a la fecha”, sostuvo.

Ese expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con la ministra, el reclamo presentado originalmente en 2022 alcanzaba los US$680 millones, aunque ahora deberá actualizarse el monto.

“Esto se presenta como un hecho nuevo en la demanda judicial”, explicó Latorre, quien anticipó que Mendoza continuará instando a la Corte para que se pronuncie.

Gobierno

La funcionaria consideró que la decisión nacional refuerza la posición que Mendoza sostiene desde hace más de 50 años respecto de que las regalías de Los Nihuiles no debían ser compartidas con La Pampa.

Para Latorre, el nuevo decreto implica un cambio de régimen hacia adelante y sostuvo que la normativa nacional actualiza la interpretación sobre el origen de las regalías.

La ministra también cuestionó la continuidad del conflicto entre ambas provincias. “Tiene más que ver con una cuestión de seguir sosteniendo un posicionamiento que, lamentablemente, ha hecho rivalizar a La Pampa con la provincia de Mendoza durante mucho tiempo, más que buscar soluciones”, afirmó.

Mendoza apunta a recuperar los 290 MW de Los Nihuiles tras los aludes

Uno de los puntos centrales para Mendoza será la recuperación de la capacidad de generación del complejo hidroeléctrico.

Latorre explicó que Los Nihuiles tiene actualmente una potencia instalada de 290 megavatios, pero que 200 MW se encuentran fuera de servicio por la situación de inactividad de Nihuil II y Nihuil III.

La expectativa provincial está puesta en que el próximo operador realice las inversiones necesarias para recuperar esa capacidad.

La ministra aclaró además que la venta del 100% de las acciones de la empresa vehículo "no implica la venta del complejo hidroeléctrico ni de sus bienes". “Es la venta de las acciones de una sociedad que va a ser concesionario por 30 años. Al vencimiento de la concesión, tanto los bienes como la sociedad revierten a la provincia de Mendoza”, explicó.

Cuánto podría recibir Mendoza por regalías

Volviendo al decreto de Milei, el nuevo esquema modifica de manera directa la participación provincial en las regalías. Latorre explicó que actualmente Mendoza recibía el 50% de una regalía total del 12% sobre el precio de venta de la energía, mientras que el otro 6% correspondía a La Pampa.

“Básicamente, de cobrar el 50%, vamos a cobrar el 100%”, resumió.

La ministra señaló además que el monto final dependerá no solamente de la cantidad de energía generada, sino también del precio al que pueda ser comercializada.

Gobierno

En ese sentido, puso como referencia el cambio registrado en Nihuil IV, que pasó de contractualizar su energía a unos US$17 por unidad a hacerlo a unos US$63 en el mercado a término.

La expectativa oficial es que la recuperación de los 290 MW y mejores condiciones de comercialización permitan aumentar considerablemente la base sobre la cual se calculan las regalías. “En vez de calcular el 12% sobre US$ 17, lo podamos calcular sobre un precio más atractivo. Un promedio de 40, US$ 45”, explicó Latorre, aunque aclaró que el precio final dependerá del mercado y de la posibilidad de contractualizar la energía.

Con los valores actuales, la ministra estimó que el ingreso rondaría los US$2,5 millones anuales, aunque remarcó que se trata de una fotografía de la situación actual, con precios deprimidos y parte de las centrales fuera de servicio.