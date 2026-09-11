Katsu Roll: street food japonés con identidad propia en Mendoza
Katsu Roll propone una nueva forma de disfrutar la gastronomía japonesa en Mendoza. Con el street food como inspiración, el proyecto combina sushi, técnica y sabores con una estética urbana, en un formato ágil, dinámico y descontracturado.
Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra Mario Esteche, chef y sushiman con más de 20 años de experiencia y una extensa trayectoria vinculada a la cocina asiática y nikkei. Esteche forma parte del universo gastronómico de Casa Vigil desde 2017 y a lo largo de su carrera ha trabajado en diferentes proyectos especializados en cocina oriental, experiencia que hoy traslada al concepto de Katsu Roll.
La propuesta nace como la evolución de un servicio que ya venía funcionando, llevando ese recorrido a un concepto con identidad propia. El objetivo es alejarse del formato tradicional del restaurante de sushi para ofrecer una experiencia más actual, sin dejar de lado la técnica, la calidad del producto y el oficio detrás de cada preparación.
La carta tiene al sushi como protagonista e incorpora influencias de los izakayas —típicos bares japoneses de ambiente informal, donde se sirven distintos platos para compartir—, la cocina nikkei y la comida callejera japonesa. Entre sus opciones se encuentran rolls como Thai, Ebiyen, Sake Grill Acevichado y Spicy Roll, además de gyozas, Kinoko —setas crocantes—, tiraditos, tatakis de atún rojo y platos principales como Kare Raisu y Thai Ebi. La coctelería completa la propuesta.
El concepto también se refleja en el diseño de los espacios. Colores vibrantes, grandes murales, iconografía de la cultura japonesa y una iluminación cálida con faroles construyen una atmósfera con personalidad propia, pensada para generar una experiencia diferente dentro de la escena gastronómica mendocina.
Katsu Roll busca adaptarse a distintos momentos: desde una comida rápida hasta un encuentro para quedarse y disfrutar. En ambos casos, mantiene una misma idea: una cocina dinámica y descontracturada, respaldada por la experiencia, la técnica y una identidad clara.
Encontranos en Dalvian y Terra Malva, Luján.
Instagram: @katsu.mza
Horarios y reservas
DALVIAN
- Martes a viernes: 19:00 a 01:00 h
- Sábados: 12:00 a 16:00 h y 19:00 a 01:00 h
- Domingos: 12:00 a 16:00 h
- Lunes: cerrado
Reservas: +54 9 2612 15-3923
LUJÁN – TERRA MALVA
- Martes a viernes: 19:00 a 01:00 h
- Sábados: 12:00 a 16:00 h y 19:00 a 01:00 h
- Domingos y lunes: cerrado
Reservas: +54 9 2616 09-2022