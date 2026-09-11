Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: las promociones confirmadas y dónde habrá degustación gratis

Vuelve la Noche de la Pizza y la Empanada el martes 15 de septiembre, en su 43ª edición, con pizzerías y casas de empanadas adheridas en todo el país. Durante una única jornada, los locales tendrán beneficios especiales para disfrutar de estos dos clásicos de la gastronomía argentina.

La iniciativa es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento será el 15 de septiembre con descuentos en pizzas y empanadas en todo el país. Foto: Canva

Las condiciones pueden variar según el local, ya que cada uno define qué variedades de pizza y empanadas están incluidas y si las promociones pueden utilizarse para comer en el salón, mediante delivery o con la modalidad take away.

Además, cada comercio establece cuáles son los medios de pago habilitados para acceder a los beneficios.

Para conocer qué locales se suman al evento y qué promoción ofrece cada uno, la organización publicará un mapa interactivo online.

Degustación gratis frente al Obelisco

Para entrar en calor, el lunes 14 de septiembre habrá una degustación de pizza y empanadas en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco, como previa a la Noche de la Pizza y la Empanada.

La actividad se realizará de 11 a 15 y contará con la elaboración en vivo de 5000 porciones de pizza y empanadas.

El evento no es completamente gratuito, ya que Apyce ofrecerá un bono contribución de $2000, para acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas, hasta agotar el stock disponible. El dinero recaudado será destinado en su totalidad a Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de la ciudad de San Justo.

La edición de este año se realiza en el marco de BA24H, la política del Gobierno porteño destinada a potenciar las actividades nocturnas. La Noche de la Pizza y la Empanada busca, además, poner en valor a estos dos productos como parte del patrimonio cultural argentino e impulsar las ventas de los comercios a través de promociones especiales.