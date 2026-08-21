Llega la Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cuándo es y qué promociones hay

La Noche de la Pizza y la Empanada ya tiene todo listo para su 43ª edición. El evento gastronómico reúne a pizzerías y casas de empanadas de todo el país con promociones especiales durante una jornada que cada año convoca a miles de personas.

La 43ª edición de la Noche de la Pizza y la Empanada será el martes 15 de septiembre. La jornada es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

Cuándo se celebra la Noche de la Pizza y la Empanada.

Durante el evento, los locales adheridos ofrecen distintos beneficios para comprar pizzas y empanadas con descuentos.

Los comercios que participan cuentan con promociones especiales, aunque cada establecimiento define las condiciones de la oferta.

50% de descuento en pizzas.

3x2 en empanadas.

Promociones disponibles en salón, mostrador o delivery, según cada comercio.

Distintos medios de pago habilitados, que también dependen del local.

Por eso, antes de hacer un pedido o acercarse a una pizzería, conviene consultar qué promoción ofrece cada establecimiento.

Dónde encontrar las pizzerías y casas de empanadas adheridas

La lista de comercios participantes se puede consultar en un mapa interactivo dentro de la web oficial del evento.

Allí aparecen las ubicaciones de los locales y las modalidades de promoción disponibles, para que cada persona pueda buscar las opciones más cercanas y conocer las condiciones antes de comprar.

Cómo participar de la Noche de la Pizza y la Empanada

La convocatoria está abierta a pizzerías y casas de empanadas de todo el país, sean o no socias de APYCE.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio oficial de la Noche de la Pizza y la Empanada.

Cuántos comercios participaron de la edición anterior

La convocatoria viene creciendo año tras año y se convirtió en una de las jornadas gastronómicas de mayor movimiento para el sector.

En la edición anterior participaron cerca de 1.500 comercios. Según datos de la organización, muchos locales llegaron a duplicar o triplicar sus ventas durante la jornada.

Además, el evento cuenta con el respaldo de gobernaciones y municipios de distintas provincias.