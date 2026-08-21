Llega un frente frío a Mendoza y los tardes primaverales se terminan

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un fin de semana ventoso y frío en Mendoza, con máximas que no superarían los 18 grados y mínimas de hasta 6 grados.

Mendoza se prepara para un cambio de escenario meteorológico este viernes, cuando el ingreso de un frente frío comience a sentirse con fuerza en toda la provincia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anuncia un cielo algo nublado y condiciones ventosas, con vientos moderados del sector sudeste que harán descender notablemente la temperatura. Mientras que en la zona de cordillera se espera poco nubosidad.

Para el Gran Mendoza, se espera una jornada con máxima de 18° y mínima de 10°, marcando el inicio de un fin de semana que traerá aún más frescura a los hogares y calles de la región.

El fin de semana en Mendoza traerá aún más fresco: el sábado la mínima será de 6° con posibles nevadas en cordillera, mientras que el domingo los vientos leves del sudeste mantendrán el ambiente invernal. ALF PONCE MERCADO / MDZ Mendoza: el pronóstico para el fin de semana De cara al fin de semana, el panorama no muestra una mejoría significativa en el termómetro. Para el sábado, se espera un día parcialmente nublado con un nuevo descenso de la temperatura, ya que la máxima prevista es de solo 15° y la mínima caerá hasta los 6°. Los vientos, que comenzarán del sector sur, rotarán hacia el noreste a lo largo del día, y en cordillera no se descartan nevadas aisladas, lo que podría complicar el tránsito en alta montaña.