Anses cierra la semana con nuevos depósitos: qué beneficiarios cobran este viernes

El calendario de Anses para agosto se acerca a su fin. Este viernes 21, los beneficiarios con DNI terminado en 8 (incluyendo jubilaciones mínimas y asignaciones sociales) recibirán sus pagos, mientras que quienes tengan DNI terminados en 9 deberán esperar hasta el lunes 24.

De esta manera, antes del fin de semana quedará prácticamente completado el primer gran tramo del cronograma mensual. La jornada incluye a jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima, pero también a titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

También permanecen abiertos los períodos de pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre. Las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas continúan disponibles hasta esa misma fecha .

El calendario de Anses entra en su tramo final para jubilados de la mínima y titulares de distintas asignaciones.

El lunes 24 será un día importante dentro del esquema de Anses: cobrarán los DNI terminados en 9, con lo que finalizará el calendario de jubilaciones mínimas, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Ese mismo día también comenzará el cronograma de la Prestación por Desempleo para documentos terminados en 0 y 1.

Detalles de los haberes jubilatorios en agosto

Los haberes previsionales se actualizaron en agosto un 1,89%. Como resultado, la jubilación mínima quedó establecida en $419.775,93. A ese importe se suma el bono de $70.000, por lo que quienes reciben el haber mínimo alcanzan un total de $489.775,93 durante el mes.

Por su parte, quienes cobran una jubilación superior a la mínima pero no llegan a los $489.775,93 reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar esa suma.

En las asignaciones, la AUH asciende a $150.848, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173. La Asignación Familiar por Hijo, para el primer rango de ingresos, quedó fijada en $75.433.