Vuelve el frío intenso a Buenos Aires: qué temperaturas se esperan para el fin de semana

El tiempo volverá a cambiar en Buenos Aires después de una jornada de jueves con cielo cubierto y densas nieblas. El ingreso de aire húmedo y más templado asociado a una ciclogénesis sobre el Litoral argentino favoreció la formación de nubosidad y redujo la visibilidad durante las primeras horas del día en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó Meteored, la influencia de ese sistema alcanzó de manera marginal al AMBA. Aunque no se registraron lluvias en la región, las nieblas y el cielo cerrado marcaron el comienzo de la jornada.

El viernes comenzará a sentirse con mayor claridad el avance de la masa de aire polar sobre el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 7 °C , mientras que la temperatura máxima no superaría los 12 °C , de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cielo tendrá algunos momentos de sol, con nubosidad parcial , por lo que las condiciones serán algo más despejadas que durante el jueves.

El sábado será uno de los días más fríos del período . El ingreso del aire polar alcanzará su mayor intensidad durante el fin de semana y provocará un marcado descenso de las temperaturas durante las primeras horas del día.

El frío intenso volverá en las primeras horas del sábado

En la Ciudad de Buenos Aires, los registros estarán por debajo de los 5 °C, con una mínima cercana a los 4 °C. En sectores del conurbano bonaerense más expuestos, en tanto, las temperaturas podrían descender hasta 2 o 3 grados bajo cero.

El viento del sudoeste contribuirá a incrementar la sensación de frío durante la mañana. A pesar del amanecer gélido, la tarde tendrá una máxima de alrededor de 12 °C.

El cielo también tendrá momentos de pleno sol, lo que marcará el segundo día soleado de la semana después de varias jornadas con abundante nubosidad.

El clima para el domingo

El domingo mantendrá condiciones similares, con un comienzo de jornada muy frío. En Capital Federal se esperan mínimas de entre 3 y 5 °C, mientras que algunos sectores del Gran Buenos Aires podrían registrar nuevamente temperaturas bajo cero.

Durante la tarde, la temperatura máxima rondará los 13 °C, con cielo parcialmente nublado.