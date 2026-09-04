En vez de harinas, probá con papas: la pizza más sabrosa que vas a probar
Sorprendé con esta innovadora pizza casera que reemplaza la harina por papas, logrando una base dorada y tierna, combinala con tus ingredientes favoritos.
La pizza con base de papas es una de esas recetas que permiten disfrutar una pizza diferente, sin necesidad de preparar una masa tradicional. La base queda dorada por fuera, tierna por dentro y combina perfectamente con salsa de tomate, mozzarella y tus ingredientes favoritos. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que la base no quede aguada: escurrir muy bien las papas ralladas y cocinarlas primero hasta que estén doradas antes de agregar la cobertura. Así la pizza mantiene su forma y queda mucho más rica.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Ingredientes
- 500 gr de papas (para la base)
-
- 50 gr de queso rallado (para la base)
- Sal y pimienta (para la base)
- 1 cucharada de aceite (para la base)
- 150 gr de salsa de tomate (para la cobertura)
- 200 gr de mozzarella (para la cobertura)
- Orégano a gusto
- Aceitunas, tomate o los ingredientes que prefieras
Pasos
- Pelá y rallá las papas. Colocalas sobre un repasador limpio y exprimí muy bien para eliminar todo el exceso de agua.
- Mezclá las papas ralladas con el huevo, el queso rallado, sal y pimienta
- Aceitá una placa y distribuí la preparación formando un círculo de aproximadamente 1 cm de espesor.
- El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien las papas antes de mezclarlas. Esto permite que la base se cocine y se dore, en lugar de quedar húmeda o desarmarse.
- Horneá a 200 °C durante 20 minutos, hasta que la base esté firme y dorada. Dala vuelta con cuidado y cociná 5 minutos más.
- Cubrí con la salsa de tomate, la mozzarella y los ingredientes elegidos.
- Volvé a llevar al horno durante 5 a 10 minutos, hasta que el queso esté bien derretido y gratinado.