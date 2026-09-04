Las playas más baratas del Caribe para viajar en 2026: cuales son y cuánto cuestan

La postal del Caribe suele asociarse con resorts costosos, paquetes cerrados y presupuestos difíciles de afrontar. Sin embargo, el mapa turístico de la región es bastante más amplio. Estas playas ofrecen formas diferentes de llegar al mar sin destinar todo el dinero disponible al alojamiento.

Los precios relevados para 2026 muestran habitaciones desde US$25 por noche y propuestas con todo incluido que comienzan alrededor de los US$133. Esas cifras sirven como orientación, pero no cuentan la historia completa. Una posada familiar no ofrece los mismos servicios que un resort y una tarifa promocional puede desaparecer de un día para otro. La época elegida, la ubicación y la anticipación de la reserva terminan definiendo cuánto se paga.

Puerto Plata aparece como una alternativa para quienes quieren contratar un hotel con comidas y bebidas incluidas, pero prefieren evitar los valores habituales de los grandes complejos del este dominicano. En Playa Dorada y Costambar pueden encontrarse promociones desde US$133 por noche. Diciembre, enero y febrero suelen concentrar una demanda mayor, mientras que en otros momentos del año se abren mejores oportunidades. El sitio oficial de turismo de República Dominicana ubica la temporada alta entre diciembre y abril y señala que el aeropuerto Gregorio Luperón está a unos 15 minutos de la principal zona hotelera.

Bayahibe funciona mejor para otro tipo de viaje. Además de los resorts, conserva hoteles pequeños, departamentos y posadas donde es posible pagar solamente por la habitación. Eso permite decidir cada día dónde comer y qué excursiones hacer. El ahorro, de todos modos, puede achicarse si se suman varios paseos en barco, en especial la visita a la isla Saona, uno de los principales atractivos de esa costa.

En Playa del Carmen, el presupuesto se puede organizar por partes. Hay habitaciones sencillas desde aproximadamente US$30, restaurantes para diferentes bolsillos y transporte público hacia varios puntos de la Riviera Maya. Su ubicación también ayuda: el portal oficial del Caribe mexicano destaca las conexiones con el aeropuerto de Cancún, la terminal de colectivos, el Tren Maya y los ferris. Esa variedad evita depender de un traslado privado para cada movimiento.

Holbox propone un ritmo más tranquilo, pero llegar demanda más tiempo y dinero. Desde Cancún hay que viajar hasta Chiquilá y continuar en ferry. Una vez en la isla, los autos convencionales prácticamente desaparecen y los recorridos se hacen a pie, en bicicleta o en carros de golf. Las hosterías y los hoteles pequeños pueden ofrecer buenos precios fuera de los períodos más concurridos. Aun así, conviene sumar el costo del transporte antes de decidir si realmente resulta más barata que Playa del Carmen.

San Andrés: alojamiento barato, pero con un gasto extra

Las posadas nativas son una de las claves para gastar menos en San Andrés. En zonas como San Luis pueden conseguirse habitaciones desde US$25 por noche, mientras que una comida abundante ronda entre US$8 y US$16. Alejarse del centro comercial también permite encontrar un ambiente más sereno. Las playas de San Luis forman parte de la oferta difundida por el portal oficial de turismo colombiano.

Hay un gasto que no debe quedar fuera de la cuenta: la Tarjeta de Turismo obligatoria para ingresar al archipiélago. La Gobernación de San Andrés informa un valor de 104.492 pesos colombianos y exige presentar pasajes de ida y regreso. Por eso, comparar solamente el precio de una habitación puede llevar a conclusiones equivocadas. Puerto Plata puede ser conveniente para quien busca tener casi todo resuelto; Playa del Carmen brinda libertad para administrar los gastos; San Andrés ofrece posadas económicas y Holbox exige calcular con atención el traslado.