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Descubrí una de las recetas más originales: pizza de pollo perfecta para tu cocina

Esta pizza de pollo y champiñones se destaca por su practicidad y sabor, ideal para quienes buscan innovar en la cocina casera con pocos ingredientes.

Candela Spann

La cocina nos invita a crear: pizza de pollo con champiñones una receta para destacar

La cocina nos invita a crear: pizza de pollo con champiñones una receta para destacar

La pizza de pollo y champiñones es una de las recetas más sabrosas para quienes buscan salir de los sabores tradicionales y disfrutar de una combinación diferente. La jugosidad del pollo y el sabor suave de los champiñones se complementan a la perfección sobre una base de queso fundido y masa crujiente. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta pizza destaca por ser una opción práctica, rendidora y muy fácil de preparar. Prepará una pizza llena de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos, ideal para compartir en familia o con amigos.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minuto
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Internacional

Ingredientes

  • 1 prepizza grande 1 prepizza grande
  • 250 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada 250 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 200 g de champiñones laminados 200 g de champiñones laminados
  • 250 g de queso mozzarella 250 g de queso mozzarella
  • 100 g de salsa de tomate 100 g de salsa de tomate
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Orégano a gusto Orégano a gusto
Pasos
  • Precalentá el horno a 220 °C. Distribuí la salsa de tomate sobre la prepizza y cubrí con la mozzarella.
  • Mezclá el pollo desmenuzado con los champiñones, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Repartí la preparación sobre la pizza.
  • Horneá durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté fundido y la masa dorada.
  • Retirá del horno, espolvoreá con orégano y serví inmediatamente.

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