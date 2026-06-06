Descubrí una de las recetas más originales: pizza de pollo perfecta para tu cocina
Esta pizza de pollo y champiñones se destaca por su practicidad y sabor, ideal para quienes buscan innovar en la cocina casera con pocos ingredientes.
La pizza de pollo y champiñones es una de las recetas más sabrosas para quienes buscan salir de los sabores tradicionales y disfrutar de una combinación diferente. La jugosidad del pollo y el sabor suave de los champiñones se complementan a la perfección sobre una base de queso fundido y masa crujiente. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta pizza destaca por ser una opción práctica, rendidora y muy fácil de preparar. Prepará una pizza llena de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos, ideal para compartir en familia o con amigos.
FICHA
Ingredientes
- 1 prepizza grande
- 250 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 200 g de champiñones laminados
- 250 g de queso mozzarella
- 100 g de salsa de tomate
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Orégano a gusto
- Precalentá el horno a 220 °C. Distribuí la salsa de tomate sobre la prepizza y cubrí con la mozzarella.
- Mezclá el pollo desmenuzado con los champiñones, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Repartí la preparación sobre la pizza.
- Horneá durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté fundido y la masa dorada.
- Retirá del horno, espolvoreá con orégano y serví inmediatamente.