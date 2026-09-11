Aerolíneas Argentinas suma una nueva ruta directa al Caribe: cuándo comenzarán los vuelos a Curazao

Aerolíneas Argentinas ampliará su oferta de vuelos internacionales con una nueva ruta que conectará de manera directa a Buenos Aires con Curazao, uno de los destinos del Caribe que viene ganando popularidad entre los turistas argentinos.

La nueva conexión comenzará a funcionar el 2 de enero de 2027 y estará disponible hasta el 29 de marzo, de acuerdo con el anuncio realizado por la compañía. La incorporación forma parte de la programación de vuelos para la temporada de verano.

La ruta tendrá una frecuencia de cuatro vuelos semanales. Dos de los servicios serán directos entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Hato, en Curazao.

Las otras dos frecuencias contemplarán una escala previa en Aruba, dentro del esquema diseñado por la aerolínea.

La incorporación de esta conexión apunta a mejorar la conectividad entre Argentina y la isla caribeña y, al mismo tiempo, responder al fuerte crecimiento de la demanda de viajeros argentinos hacia el destino.

Curazao, un destino cada vez más elegido por los argentinos

El interés por Curazao mostró un fuerte crecimiento durante 2026. Entre enero y julio de ese año, la isla registró 23.924 turistas argentinos, un incremento del 79% respecto del mismo período de 2025.

Además, durante esos primeros siete meses se contabilizaron 182.840 noches de visitantes argentinos, un 72% más que las registradas durante el mismo período del año anterior.

El crecimiento también se reflejó en las cifras de julio: 4.862 argentinos visitaron Curazao, frente a los 2.885 contabilizados en julio de 2025.

Las autoridades turísticas de la isla proyectan que alrededor de 29.000 argentinos visitarán el destino durante todo 2026.

Curazao se destaca por sus playas de aguas cristalinas, sus sitios para practicar buceo y una amplia oferta turística. La isla cuenta con más de 35 playas y se encuentra fuera del principal cinturón de huracanes del Caribe, lo que favorece un clima cálido durante gran parte del año.