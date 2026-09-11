Abre el llamado a concurso para el guion de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027
El Gobierno de Mendoza compartió las bases para el concurso de selección de propuestas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.
Este viernes, el Gobierno puso a disposición las bases del concurso público para la selección de la propuesta integral de guion y puesta en escena para el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, con fecha estipulada para los días 6 y 7 de marzo del próximo año.
La propuesta debe incluir no solo el guion de la fiesta, sino también la escenografía, dirección artística general, dirección audiovisual, puesta en escena, desarrollo técnico y equipo artístico. Las bases se encuentran disponibles en la web de cultura.
El eje conceptual del espectáculo estará dedicado a conmemorar el centenario de la creación del emblemático grupo Los Trovadores de Cuyo y a honrar el legado artístico de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, referente indiscutible del folclore y embajador cultural de la región, fallecido en junio de este año.
Cómo inscribirse y qué instancias son obligatorias
Los equipos interesados concursantes deberán participar obligatoriamente de las asesorías técnicas y administrativas oficiales, que serán coordinadas de manera individual por equipo, previo a la presentación de la propuesta en primera instancia.
En las asesorías se otorgarán los lineamientos administrativos y técnicos básicos y se resolverán dudas. La no presentación del equipo concursante a esta instancia será causa de rechazo de la propuesta.
La solicitud de inscripción a las asesorías debe realizarse indefectiblemente del viernes 11 al martes 15 de septiembre de 2026, mediante nota presentada en la Dirección de Vendimia y Producción Cultural (Gutiérrez 204, 2° piso, Ciudad de Mendoza) o al correo [email protected]. La asistencia es de carácter obligatorio y excluyente para participar
La presentación de propuestas se realizará de manera presencial y exclusiva el 30 de septiembre de 2026, de 9 a 13, en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura. Las postulaciones deberán entregarse en un sobré único (formato papel y digital en pendrive) por algún integrante del equipo postulante.