Abre el llamado a concurso para el guion de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027

Este viernes, el Gobierno puso a disposición las bases del concurso público para la selección de la propuesta integral de guion y puesta en escena para el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 , con fecha estipulada para los días 6 y 7 de marzo del próximo año.

La propuesta debe incluir no solo el guion de la fiesta, sino también la escenografía, dirección artística general, dirección audiovisual, puesta en escena, desarrollo técnico y equipo artístico. Las bases se encuentran disponibles en la web de cultura .

El eje conceptual del espectáculo estará dedicado a conmemorar el centenario de la creación del emblemático grupo Los Trovadores de Cuyo y a honrar el legado artístico de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, referente indiscutible del folclore y embajador cultural de la región, fallecido en junio de este año.

Los equipos interesados concursantes deberán participar obligatoriamente de las asesorías técnicas y administrativas oficiales, que serán coordinadas de manera individual por equipo, previo a la presentación de la propuesta en primera instancia.

Abre el llamado a concurso para guion y puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

En las asesorías se otorgarán los lineamientos administrativos y técnicos básicos y se resolverán dudas. La no presentación del equipo concursante a esta instancia será causa de rechazo de la propuesta.

La solicitud de inscripción a las asesorías debe realizarse indefectiblemente del viernes 11 al martes 15 de septiembre de 2026, mediante nota presentada en la Dirección de Vendimia y Producción Cultural (Gutiérrez 204, 2° piso, Ciudad de Mendoza) o al correo [email protected]. La asistencia es de carácter obligatorio y excluyente para participar

La presentación de propuestas se realizará de manera presencial y exclusiva el 30 de septiembre de 2026, de 9 a 13, en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura. Las postulaciones deberán entregarse en un sobré único (formato papel y digital en pendrive) por algún integrante del equipo postulante.