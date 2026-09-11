El dato sobre las vacunas que celebró la Anmat al evaluar y liberar más de 400 lotes

La Anmat confirmó este viernes que redujo los tiempos y los procesos para la liberación de las vacunas. De qué se trata.

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) evaluó y liberó 430 lotes de vacunas e inmunobiológicos destinados al abastecimiento del mercado interno e internacional, en un tiempo promedio de 24 horas hábiles. El dato fue confirmado por el propio organismo este viernes.

"A través de la optimización del circuito de evaluación se logró reducir a la mitad el tiempo para realizar este proceso y garantizar que cumplan con los estándares técnicos requeridos para su utilización", destacaron oficialmente.

El dato sobre las vacunas que celebró la Anmat El proceso de evaluación y liberación de los lotes es realizado por la Anmat en su carácter de autoridad reguladora nacional de referencia, con el objetivo de controlar una amplia diversidad de productos destinados a la prevención de enfermedades de relevancia sanitaria.

El mismo se desarrolla bajo procedimientos operativos estandarizados y trazables e incluye la recepción y registro del expediente, la evaluación técnica de la documentación presentada por el fabricante y, cuando corresponde, el análisis de muestras por parte del Laboratorio Nacional de Control (LNC). A partir de esta evaluación, Anmat emite el certificado de liberación y comunica la decisión al titular.

Los controles realizados este año incluyeron más de 25 tipos de vacunas e inmunobiológicos, entre ellos antigripal, neumocócica, antitetánica y doble, varicela, meningocócica, triple viral, pertussis, hepatitis A y B, pentavalente y hexavalente, rotavirus, polio, VRS y VPH. La mayor cantidad correspondió a vacunas antigripales, con 74 lotes liberados, seguidas por las neumocócicas, con 42, y las antitetánicas y dobles, con 33.