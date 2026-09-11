Sistema de emergencias de PAMI: qué atención reciben los afiliados ante una urgencia

Para los afiliados de PAMI , las situaciones de emergencia que requieren atención inmediata se canalizan a través de un sistema que clasifica las llamadas según la necesidad de cada caso. Durante 2026, este circuito recibió 1,4 millones de comunicaciones y cuenta con una cobertura que llega a 31.000 kilómetros cuadrados.

El esquema concentra distintos servicios de atención y utiliza un sistema de triaje para ordenar las solicitudes que ingresan. Esto permite diferenciar las situaciones que necesitan una respuesta urgente de aquellas que corresponden a consultas o reclamos sobre prestaciones que ya fueron solicitadas.

Hay distintos medios para atender las emergencias de los afiliados, según la clasificación propia de PAMI.

En lo que va del año, el organismo contabilizó 950.000 servicios entre atención mediante ambulancias y telemedicina. A esto se suman las internaciones, que superan las 90.000 por año.

La división de los canales busca evitar que los reclamos por prestaciones ya gestionadas se mezclen con las comunicaciones que necesitan una respuesta inmediata.

Cómo reclamar una prestación de PAMI por WhatsApp

Los afiliados que ya solicitaron un servicio y necesitan realizar un reclamo cuentan con una alternativa diferente a la línea telefónica de emergencias. PAMI incorporó durante 2026 un sistema de gestión mediante WhatsApp para estos casos.

La herramienta permite registrar el reclamo y seguir el estado de la comunicación. Para utilizar este circuito, la prestación debe haber sido solicitada previamente a través del canal telefónico 139.

El objetivo es que este tipo de situaciones pueda continuar su recorrido por un canal específico, sin ocupar la vía destinada a las emergencias. De esta manera, cada comunicación se deriva según el tipo de atención que necesita.

Telemedicina de PAMI

La atención a distancia también ocupa un lugar dentro de las prestaciones del sistema. PAMI informó que durante el último trimestre se realizaron 32.000 teleconsultas con recursos propios.

Las consultas se suman a los servicios de ambulancias que forman parte del balance presentado por el organismo. La telemedicina permite incorporar una modalidad de atención a distancia dentro del esquema de prestaciones disponibles.

En conjunto, el sistema contempla diferentes vías para responder a las necesidades de los afiliados: las situaciones de emergencia se encauzan mediante el circuito telefónico, mientras que los reclamos relacionados con servicios que ya fueron solicitados pueden gestionarse por WhatsApp.