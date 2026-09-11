Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos con 20% de descuento para viajar al exterior o por el país

Aerolíneas Argentinas confirmó una promoción en vuelos para descubrir el país o viajar al exterior. Cómo acceder.

Aerolíneas Argentinas confirmó en su sitio web oficialmente una nueva promoción y descuentos para aquellos pasajeros que quieran viajar a distintos rincones del país o también para vacacionar en el exterior. Cómo hacer para acceder y las fechas a tener en cuenta para aprovechar la oferta.

El descuento se dio a conocer en las últimas horas y solamente ingresando al sitio oficial de la aerolínea de bandera uno puede obtener la información completa de los vuelos que quedan integrados en el gran descuento.

Cómo acceder al descuento de Aerolíneas Argentinas "Hay un destino esperándote. Del 8 al 13 de septiembre, aprovechá un 20% de descuento en tus pasajes y viajá hasta el 31 de diciembre. Además, si elegís viajar por Argentina, podés pagar tus pasajes en hasta 12 cuotas sin interés", reza el comunicado oficial de Aerolíneas Argentinas en su web.

"De norte a sur, o más allá de nuestras fronteras, elegí dónde querés estar. Recorré Argentina o volá a destinos internacionales como Punta Cana, Cancún, Miami y otros destinos de América. Aprovechá el 20% OFF y empezá a planificar ese viaje queres hacer realidad", destacaron sobre las ofertas para viajar al exterior.

Al mismo tiempo, en la web de Aerolíneas se pueden elegir los paquetes y que el descuento se aplicará directamente en la tarifa sin tener en cuenta los impuestos referidos en el pasaje.