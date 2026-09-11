Maipú-Con 2026 abre sus puertas por primera vez con comics, cosplayers y videojuegos: dónde y cuándo se realiza

El Auditorio Municipal Marciano Cantero será la sede de la primera convención dedicada al universo geek en Maipú.

La convención desembarca en Maipú con una amplia propuesta para fanáticos del género. / Archivo MDZ

Mendoza se prepara para recibir un evento muy esperado por la comunidad geek de la provincia. El próximo domingo 13 de septiembre se llevará a cabo Maipú-Con 2026, la primera convención de cómics y cultura pop organizada en el departamento de Maipú.

La cita tendrá lugar en las instalaciones del Auditorio Municipal Marciano Cantero, ubicado en la calle Mercedes Tomasa de San Martín 1050. La propuesta busca reunir a fanáticos del anime, el cine, los videojuegos y la literatura gráfica en una jornada integral abierta a todo público.

El Auditorio Municipal Marciano Cantero albergará los stands y los escenarios del evento. Instagram @maipucon "Maipucon es más que un evento: es un punto de encuentro para compartir, descubrir y vivir la cultura pop como nunca antes en Maipú", destacaron desde la organización al presentar la grilla oficial.

A lo largo del encuentro, los asistentes podrán recorrer numerosos sectores comerciales y de exhibición. La ambientación contará con stands dedicados a la venta de cómics, espacio para emprendedores y áreas exclusivas para ilustradores locales. Además, el cronograma incluye exhibiciones de cosplayers, participaciones en vivo y sectores interactivos adaptados para entusiastas de los videojuegos.